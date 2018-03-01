新南向旅客成長3成 張景森：發展觀光策略正確

2018-03-01 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



台灣觀光節慶祝大會左起觀光局長周永暉、政務委員張景森、副總統陳建仁、交通部政務次長范植谷、觀光協會會長葉菊蘭。記者雷光涵／攝影 分享 facebook 觀光局今天上午舉行觀光局慶祝大會，頒獎給168個對台灣觀光產業有貢獻的國、內外團體及個人。副總統陳建仁表示，去年來台旅客創1074萬人次新高，新南向首度突破200萬人次，他說，政府的新南向政策包括與各國人民、社會連結，「發展觀光最有效直接的方式。」

陳建仁說，新南向國家旅客占整體來台1/5，期許業者抓住新市場契機，拚轉型、找機會，不只創造觀光產值，還要讓全世界的人感受台灣之美、來過以後愛上台灣。督導觀光業務的政務委員張景森致詞時說，雖然大陸旅客有減少跡象，對整體觀光有相當大的衝擊，所幸推廣新南向及國際市場，使去年台灣仍能再突破千萬旅客，指交通部訂下永續觀光發展的策略相當正確。

交通部政務次長范植谷直言過去依賴「特定市場」對產業發展不利，去年新南向旅客成長3成、南韓客增加近2成，歐美有8-11%的成長，代表往客源平均發展，是今天現場觀光先進打拚的成果。

今天獲得特別貢獻獎的是美國公共電視網(PBS)製播旅遊節目Travelscope的主持人兼導演Joseph Rosendo，與台灣觀光局聯合製播的「台灣澎湖群島」特輯，拿下2017年日間時段艾美獎最佳導演及旅遊節目主持人。Rosendo表示，他為台灣拍攝過10集節目，多數美國人認識的台灣是「台北101」、時尚、高科技、亞洲經濟小龍，其實台灣有更多值得體驗的事物，從鄉村到都市、小島到山岳，自然環境到數位人材，能豐富遊客心靈之地。