春天如何養肝護肝？ 中醫師教你這些小秘訣

2018-03-01 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



春日養肝護肝，必須多吃青色綠色食物。 圖／ingimage 分享 facebook 時序進入春季，氣溫逐漸暖和，台北慈濟醫院中醫科游志勤醫師表示，最近正是養肝的好時節，建議晚上11點前入睡，多吃青花菜、青椒及深綠色海帶等青綠色食物，及多喝菊花、玫瑰花、枸杞、山楂、決明子等中藥材所煮成的茶飲。

游志勤指出，《黃帝內經》論點為基礎的中醫原理，認為一年四季應該分為春生、夏長、秋收、冬藏四階段，春季萬物開始生發，需要充足的陽光和能量，這個時候也是人體肝氣盛、活動力強的時刻，如果補充陽氣，肝血自然活絡。

「春季是養肝的好季節」游志勤說，春天氣候不穩，人易心浮氣躁，當煩惱多或心情起伏大，肝氣就容易阻塞，最是傷肝，建議保持心情愉快，釋放壓力，才能讓肝氣暢通、不鬱結。

如何春季養肝？游志勤指出，關鍵在於正常作息，晚上11點到凌晨3點是人的膽經與肝經運行時間，若能熟睡，將有助肝膽經的新陳代謝。建議在晚上11點前入睡，睡前放鬆心情，維持好的睡眠品質。

此外，春日養肝護肝，必須多吃青色綠色食物，如青花菜、青椒及深綠色海帶等，另外搭配一些補陽氣、性溫味甘、清熱解裡、滋養肝臟等食物，如香椿、波菜、茼蒿、豆芽菜、青椒、蘆筍、紅蘿蔔、蔥蒜、韭菜、西紅柿等十種蔬果，及枸杞、甘草、山楂、菊花、決明子、紅棗、木耳、糯米等八種中藥材。

游志勤說，「多喝茶飲也可養肝」，菊花、玫瑰花、枸杞、山楂、決明子，都非常適合入茶，春天每日一到兩杯約500毫升的茶飲，可助養肝。

另外一個養肝秘訣為按摩經絡，助排除體內毒素、舒肝、改善循環，讓全身氣血通順。例如，按摩行間穴、太衝穴，有助理氣；多按三陰交穴、足三里穴，可養血養氣、補肝血，這些都是養肝的穴位。