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國際航班準點率新基準 飛機後推加15分

2018-03-01 11:30中央社 台北1日電

桃園機場依原先標準自評準點率達8成，但航空情報資訊機構（OAG）對國際各機場的評...
桃園機場依原先標準自評準點率達8成，但航空情報資訊機構（OAG）對國際各機場的評比，桃園機場則排後段班。圖為桃園機場航班起降情形。 聯合報系資料照／記者陳嘉寧攝影
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交通部民航局今天起，實施國際航班與兩岸航班準點率新計算方式，以飛機後推加15分鐘為基準。

民航局解釋，所謂後推是指當確定旅客完成登機後，飛機就會關艙門，由地勤動力推車將停機坪上的飛機後推至滑行道，飛機再從滑行道滑行至跑道，等候航管指示起飛。

民航局原先對國際航班準點率的認定，是以飛機關艙門為基準，關艙門後超過30分鐘未起飛算延誤，與國際上對機場航班準點率評比差距大。

雖然桃園國際機場依原先標準自評準點率達8成，但航空情報資訊機構（OAG）對國際各機場的評比，桃園機場則排後段班，去年遭立法院交通委員會很多立委批評桃機的自評準點率不切實際。

今年1月3日，民航局邀民航業者及學者開會，檢討國際航班準點率計算後，參考歐美及鄰近國家做法，決定與多數國家採同樣標準，也就是以飛機後推加15分鐘為基準，今天起實施。

桃園機場公司去年曾公布一項分析，桃園機場航班誤點最大原因為「來機晚到」，比重達58%，因飛機來得晚，離場時間也跟著延後，其他原因依序是「航空公司班機調度」16%、「航管因素」5.8%、「天候因素」及「機械故障」各占4%等。

至於國內線航班準點率，目前是以關艙門為基準，只要晚1分鐘起飛就算延誤。民航局正評估，國內線航班準點率計算是否也要調整。

桃園機場民航局
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