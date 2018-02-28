25歲正妹被偷拍「閃」不停 原來是高度近視肇禍

2018-02-28 23:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



一名25歲正妹美容師追求者眾，3個月來她上下班途中，眼角餘光常瞥見有相機閃光燈閃爍，她以為遭不知名愛慕者跟拍、恐懼不已，一度想報警求助；但月前這種「閃電感」頻率大增，一天多達8、9次，「連進沒開燈的房間都閃」，她察覺有異就醫，才發現是眼周視網膜裂孔，導致閃光頻繁發生，接受雷射手術治療後1個月，眼前看到閃光的頻率已大為降低。

收治病患的輔英科技大學醫院眼科教授洪啟庭說，這名面貌姣好的蔡小姐在醫美診所工作，是8、9百度高度近視患者，近幾年因工作關係，每天滑手機4、5小時，導致視網膜病變提早出現，左右眼的視網膜周邊均有裂孔，才會經常看見閃光，而且頻率隨惡化程度增加，若未及時治療，可能發生視網膜剝離，甚至面臨失明。

蔡小姐表示，國小五年級暑假迷上玩電視遊樂器，成為近視一族，之後常熬夜念書，度數持續飆升，大學畢業時已900度；由於在診所須以手機回覆顧客詢問，回家後又與友人視訊聊天，屬手機重度使用者。她坦言，最近除覺得被偷拍，開車也常誤認被測速照相拍到，相當困擾，直到就醫才釐清是眼睛出狀況，已盡量減少使用3C的時間。

洪啟庭說，視網膜病變初期症狀常以飛蚊症表現，成人發生率為3成，但高度近視者會提早5到10年出現症狀，若長時間使用3C，更可能才20、30歲就有視網膜病變，他門診上這類患者有2成都才20幾歲，且大多是近視600度以上的高度近視者，治療時須以ARGON雷射手術修補已出現裂孔的視網膜，降低視網膜剝離風險。