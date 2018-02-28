是誰讓白先勇甘於當「特約記者」? 原來是他

2018-02-28 23:04 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



是誰能讓著名作家白先勇甘心掛名當「特約記者」？大陸作家余秋雨近日出書《門孔》，談到台灣文壇的一些名人，透露兩人間的軼事。

書中寫道，白先勇是國民黨名將白崇禧的愛子，照常理，很難完全不理會這個重大政治背景。如果他自己不理會，別人也會用各種方式牽絲攀藤。但是，白先勇對政治背景的不在意程度，已經到了連別人都不好意思提及。

書中說，20幾年前海峽兩岸還處於極為嚴峻的對峙狀態，但白先勇卻超前來大陸。不是為了尋親，不是為了紀念，也不是為了投資，而是只為文化。他的《遊園驚夢》在中國排演，由俞振飛擔任崑曲顧問，由余秋雨擔任文學顧問，白先勇也因此讀到他的文章。

余秋雨說，白先勇把他的文章，一篇篇推薦給台灣報刊。台灣報刊就把一筆筆稿酬寄給白先勇，讓他轉給余秋雨。但白先勇當時還在美國西海岸的聖塔芭芭拉教書，而那時美國到中國的匯款還相當不便，白先勇於是一次次到郵局領款，把不整齊的款項湊成一個整數，然後再到郵局去寄給余秋雨。

余秋雨說，他至今還保留白先勇寄來的一大堆信封，上面密密麻麻地寫著收匯人和寄匯人的複雜地址，且以中文和英文對照。他感嘆，這可是現代世界最優秀的華人作家的親筆啊，居然寄得那麼多，多麼勤，多麼密。兩岸的政治對立，白先勇自己的政治背景，全被文學穿越，全被那些用重筆寫出的地址所穿越。

余秋雨說，他20多年前第一次去台灣，就是白先勇先生花費巨大努力邀請的。因為白先勇看到他寫崑曲的一篇文章，文中論證世界範圍內曾經最深入社會肌膚的戲劇範型是崑曲，讓白先勇極為讚賞，邀他到台灣發表演講。由於這算是中國學者在戰後赴台的「第一次」，一時十分轟動又十分防範，連報紙要採訪余秋雨都困難重重。