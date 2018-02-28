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情緒勒索作者新書爆關係黑洞 兩代爭執因父母沒安全感

2018-02-28 22:58聯合報 記者何定照╱即時報導

由諮商心理師周慕姿寫下的《情緒勒索》去年暴紅，奪下誠品年度暢銷書之冠，今年她新推出《關係黑洞》，進一步教讀者如何辨識自己是否有這類問題，又該如何讓珍惜的關係走向盡頭，號稱是首本全面探討「安全感」的關係修復指南。

全書從愛情、親情與自我檢視三部分入手，強調任何關係的缺口，都可以在一開始察覺時就努力修復，但在解開心結外，最重要的就是修復自我，「只有當自我的狀態調整到最好，與他人的互動才有可能達到最美好的狀態。」

書中以生活化的案例，解說愛情、親情中為何會有不安全感，指引讀者如何從過去負面經驗中解放自己，並針對關係雙方分別給建議。書中最具啟發性的，就是凸顯出父母對孩子的討愛行為，並列出「無法信任孩子」等7大討愛父母徵兆，直指這也是缺乏安全感使然，同時也引導討愛父母與受傷孩子如何自救。

書中舉例，阿崴很討厭回家，最討厭的就是過年。過年代表的是：必須待在家裡跟爸媽大眼瞪小眼，而自己長期住外面，作息、生活習慣都與爸媽大不相同，長時間的年假，使得這些「不同」浮上檯面，增加自己與父母的摩擦。

再加上，回到「父母的家」，讓阿崴感覺，已經30歲的自己，好像又變回小孩，回到那個得唯父母命是從的年紀：事事要照父母的規定走；父母要靠許多詢問確認「你現在過得好／不好」，而過得好與否的標準，是父母訂定的。他討厭極了父母的碎碎念，於是，回家就讓自己待在房間裡，能不跟父母互動就不跟父母互動，以免讓他們有機會念自己。

書中說，阿崴的爸媽，對於兒子的態度，不是沒感覺的。面對很久沒見的兒子，總覺得有些陌生，想要增進點感情，總忍不住多問了些問題；但是看到他冷漠的回應，明明覺得很傷心，卻變成用指責的口氣，指責他的生活「沒有規矩」：晚睡、吃東西不正常、懶散……。而且，兒子已經30了，人家常說「30而立」，應該早點成家結婚，自己在這個年紀，都已經有孩子、生下阿崴了。但每次跟兒子提到結婚，或是想介紹對象給他相親，他都氣得跳腳，或是說爸媽很煩。

阿崴的爸媽，心裡有些手足無措：「小時候我要求他做什麼，他只要按照我的方式做就好；所以我只要一個命令，他就一個動作。可是現在我說的話，他只覺得煩，或是生氣，難道爸媽對他只是負擔？是拖累？ 他根本不在乎我們？ 」

於是又一次的衝突中，阿崴爸媽指著阿崴的鼻子罵：「你怎麼這麼不孝？ 這樣忤逆爸媽？ 」阿崴覺得自己受不了了，爸媽根本只會指責自己，不想了解他心裡的感受，於是衝出家門……

書中解釋，當父母對於自己不夠有自信，便認為自己必須要證明自己對孩子是「有用」的， 以此感覺到自己的價值。而， 當孩子長大， 再也不像以前這麼遵從、相信父母時，父母可能感覺自己「失去對孩子的掌控」，而有些父母，可能就如阿崴的父母一般，覺得很不安，甚至可能會覺得，自己將被孩子拋下。

書中說，他們可能因此而更「講究」對孩子的要求、規定、訓話......，在這些不停的「教導」下，原本有強烈不安全感的父母，可能因為獲得掌控感而覺得安全，但這種方法，卻傷害了自己與孩子之間的關係，也讓孩子「無法好好地長大」。

這些狀況，正是缺乏安全感的父母們，最容易與孩子互動的形式。

像琵恩或阿崴這樣的例子，在我們的日常生活中，並不少見。如琵恩一般，這些孩子可能從小就被父母訓練：必須忽略自己的需求，來滿足父母想要被愛、被照顧的需要。這種「沒有自己，以父母的需求為需求」的習慣，使得這些孩子即使已經長大成人，仍然必須回應如孩子般的父母，他們需要孩子做出各種行為來證明自己的愛、證明父母正在被愛，證明孩子並不會丟下他們。

書中表示，也許有些孩子如阿崴一般，即使已經長大，父母仍無法尊重其生活習慣與方式，而以對待小孩的方式對待已經長大成人的孩子，對於孩子與自己不同的價值觀、生活模式深惡痛絕，認為自己一定要「糾正」孩子「不良」的習慣，或是對孩子的選擇沒信心，總是質疑、否定孩子的選擇。

《關係黑洞》。圖╱商周提供
《關係黑洞》。圖╱商周提供
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