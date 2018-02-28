台美混血美女聽不見卻當上主持人！自揭秘密網友都哭了

2018-02-28 22:42 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



近來頗受歡迎的電視旅遊節目台美混血主持人Alana鄭雅文，有著台灣爸爸、美國媽媽，長相甜美，許多人不知她其實天生完全聽不見，全靠兩歲半植入的電子耳。爸媽也因此投入聽障兒童教育，成立雅文兒童聽語文教基金會，只可惜媽媽後來癌逝。

由於許多觀眾好奇雅文到底怎麼學聽、學說話，近日她發表一則影片，回答許多觀眾的疑問。像有人好奇她為何不說中文，她表示這是因為分辨中文四聲對像她這樣的嚴重聽障者來說很困難，才會都說英文。

她也指出，她能學會說話，全靠從小學的「聽覺口語法」，這也是她媽媽生前四處奔走推廣的學習法。雅文也表示，她從不介意露出她的電子耳，因為都靠電子耳，她這樣天生零聽力的人才得以聽見。她也解釋，助聽器和電子耳的差別在於前者是給一般聽障者，極度聽損者則要靠電子耳。

片中最感人的是，當回答是否會面對周遭人對聽障者的刻板印象時，她說她從不聽這些，強調一定要勇往直前、忠於自己，「用希望別人對待妳的態度去尊重別人」。

雅文發表這則影片後，已贏得27萬次觀看，網友都大大稱讚，甚至有人感動落淚，表示很感謝她的正面與專業帶給大家歡樂，也震撼於她強大的正能量。