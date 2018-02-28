黑鷹失事後 衛福部重整離島醫療的方法有這些

2018-02-28 22:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



二月五日在蘭嶼墜海的空勤黑鷹直升機確信已解體，今天上午海巡署十五（台東）海巡隊在綠島外海，撈起一片黑鷹機艙艙門殘骸，晚上海巡人員將殘骸運回台東富岡漁港，轉交空勤與飛安會進行鑑定調查。記者羅紹平／攝影 分享 facebook

台灣離島醫療資源不足，必要時需仰賴空中轉診協助救護，但卻得面臨飛安風險，隨行人員的空中救護訓練也相對不足。對此，衛福利大動作調整離島醫療資源，「強化離島急重症醫療、降低空中轉診次數」，非必要時不夜航，蘭嶼、綠島的空中轉診隨行醫護人員改採「固定聘僱」，不再從衛生所拉人上飛機。

「飛機從本島過來卻要當地派人上飛機，當地人命不值錢？」黑鷹事件後，許多民眾於網路上提出此項質疑，衛

福部照護司長蔡淑鳳解釋，蘭嶼、綠島非私人航空公司承包的區域，而是由空勤總隊支援，才會由當地醫療院所派人上飛機。

蔡淑鳳解釋，蘭嶼、綠島相對於其他離島，每年後送的次數平均為40多次，大約是蘭嶼和綠島各占一半，由於次數相對少，沒有私人航空公司願意承包，由空勤總隊協助支援。但空勤並未培訓或聘僱醫護人員，因此，只要是空勤支援的空中救護，必須委請當地醫療院所派隨行人員。

蔡淑鳳表示，經過這次黑鷹墜機事件後，當地醫護心生恐懼，無人願意隨行後送，為確保後送能持續執行，目前蘭嶼、綠島採取緊急採購措施，委託凌天航空培訓的中級救護技術員（EMT-2）協助後送，未來蘭嶼、綠島的隨行醫護人員也將採取固定聘僱，降低當地衛生所臨時派人，無法執行原本的工作的問題。

蔡淑鳳指出，夜航風險高，未來將降低夜航次數，也將強化離島在地醫療，包括的醫療設備以醫護人員處理急重症的能力，若是患者深夜發生急重症，當地醫療團隊可維持患者生命徵象到隔天早上，再行後送，不希望再發生天候狀況不佳或夜間視線不佳時，硬將患者後送回台灣。

加強離島醫護人員急重症的能力，四月起將由專家設計課程，要求所有離島醫護參加並進行實務演練，另外也將會增設當地的醫療設備。長期計畫則是增加公費生派駐離島協助強化離島急重症醫療的誘因。至於金門、澎湖將於今年七月起，整合資源，將比照連江縣，直接派駐直升機於當地，隨時協助後送。