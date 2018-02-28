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離島居民的命不值？ 醫師忍不住叫屈

2018-02-28 22:34聯合報 記者陳雨鑫劉嘉韻╱即時報導

衛福部實施空中轉診後送措施，迄今十幾年，每年平均執行二百多件後送任務，日前首次在...
衛福部實施空中轉診後送措施，迄今十幾年，每年平均執行二百多件後送任務，日前首次在執行任務時發生飛安事件。本報資料照片
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「千萬別在島上生重病。」這可能是澎湖、金門、馬祖、綠島等離島居民共同的心聲。醫療資源不足，離島急重症仰賴空中轉診，近5年平均每年有200多件申請案件，但轉診卻得要與醫護人員一同冒著生命危險，專家認為，空中轉診面臨、人員不足都應該深切檢討。

受限於人口、交通等，偏鄉離島醫療難以與都會區相比，日本發展緊急救護直升機多年，還成為日劇「空中急診英雄（CODE BLUE）」題材，感動不少觀眾。台灣的離島醫療靠空中轉診後送，2月5日，黑鷹直升機深夜執行蘭嶼患者回台治療任務，卻不幸發生意外，機上六人全數罹難，空中轉診安全性再度受到重視。

支援偏鄉醫療一年半的綠島衛生所醫師戴夢凡指出，綠島除了衛生所，僅有一間由退休衛生所醫師開設的診所，但不負責急診業務，一旦有居民發生緊急狀況，如中風、心肌梗塞、急產等，綠島衛生所肩負所有責任。

戴夢凡說，面對急重症患者，衛生所人員會先自行急救並聯繫台北的空中轉診中心，審核通過再由空勤總隊派直升機支援轉診；直升機從台東飛到綠島僅需十五分鐘，但空中轉診流程繁複，文件往返至少須一個半小時，「有時候患者根本等不了這麼久」。

若醫師評估需要緊急轉診，首先須備妥資料向空轉中心申請，審核通過後再由衛生所將相關文件傳至空勤總隊等單位，空勤總隊評估能夠飛行，才會派直升機到離島；令人頭大的是，相關文件資料的申請過程都只能透過傳真，令人急得半死，多次向主管機關建議改善，至今卻未獲改善。

戴夢凡說，過去直升機會從本島醫院帶著護理師隨機協助轉診，近年因薪資不佳召募不到人，只好由離島衛生所護理師跟著患者走，「直升機從本島來，把患者與護理師一起帶走，轉診之後護理師還需要自己想辦法回來，很荒謬。」

從事醫療專機後送多年的聯合國際救援執行長徐震宇表示，通報制度冗長，硬體設備也令人擔心，台灣直升機的機種多數非「醫療專用」，擔架擺上去還得自行用線繩綑綁，且部分配置的人員也不是空中醫療專業，逕自攜帶氧氣瓶等醫療器材，都可能因為飛機上的壓力爆炸，政府卻未訂定標準程序，讓機組人員、病患暴露於風險之中。

童綜合醫院急診中心執行長盧立華說，好多次的直升機救護事件都是在晚上掉飛機，春節前的黑鷹事件也是，過去多次希望檢討夜航的比率，卻沒有獲得任何回音，政府應深切檢討。

衛福部照護司長蔡淑鳳表示，台灣各離島所需要的資源不同，目前政府的方向是強化偏鄉的在地醫療資源，後續將討論付諸實際行動。

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