他空難後保住一命 現在繼續為醫療空勤拚命

2018-02-28 22:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



前中興航空過去執行空中轉診的情形。圖／周昌生提供 分享 facebook

2008年5月，中興航空一架直昇機在深夜完成病患後送任務，自台北返回金門，卻因金門機場突然一陣濃霧而墜毀。機上三人，身為救護員的周昌生是當時獲救的其中一人，死裡逃生後，提起往事，周昌生語氣仍有些微顫抖。

這起空難讓周昌生暫離空中救護員這行業，多年後才重回職場，目前在「聯合國際救援服務」，同樣負責醫療專機後送。周昌生回想當年，那天晚間9時許，他接獲通知，金門一名年邁的患者，因脊椎神經受到壓迫，雙腳無法行動，經醫師評估，需要緊急開刀，否則會影響到行動能力，於是空中轉送台北。

直升機起飛後，氣候一切正常，機組人員順利將患者送達指定醫院，但卻在回程時，金門突然起了一陣大霧。

周昌生說，直升機油料有限，無法在空中盤旋，當時駕駛只有兩個選擇，一是往回走，但可能因油料不足而墜海，另一個是直接迫降於機場。後來駕駛決定與大霧拚搏，但降落時視線不佳，導致直升機墜毀。周昌生說，當時什麼動作都無法反應，大概只有兩秒，人就已經躺在地上。

幸好，周昌生只受到輕傷，當時他來不及有任何想法，看到正駕駛手臂嚴重出血，不顧三七二十一往回衝到飛機殘骸中，抓救護箱立即幫正駕駛急救，後來的記憶就不太清楚了。

周昌生說，直升機風險高於一般飛機，但直升機可低空飛行，可照患者需求，請求塔台降低飛行高度，降低氣壓來改善患者的不適感，隨行醫護人員面對不只有飛安，還要照料患者病況，安撫病患家屬心情，壓力非一般人所能想像。

周昌生說，若患者及患者家屬皆在飛機上，卻不幸發生飛安時，隨行醫護人員也得兼具水中救援等本領，他強調，絕對不是隨便一個救護技術士或是單純具有醫療背景的人可以勝任，還需要更專業的訓練，受過專業訓練的他都可能出狀況，更何況是從來沒有接受過空中訓練的人。

他說，希望台灣可以把制度做好，別讓需仰賴空中轉診的民眾及隨行醫護再有危險。

曾經歷過救護空難的周昌生，至今仍在航空救護界打拚。記者陳雨鑫／攝影 分享 facebook