「離島病人好可憐…」 醫師每次空中轉診都簽生死狀

2018-02-28 22:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



曾在澎湖服替代役的傅宥傑，認為台灣的空中轉診制度仍藏有許多風險。圖／傅宥傑提供 分享 facebook

四年前，在部立澎湖醫院服醫療替代役的傅宥傑，當護理人員不願意上空中救護直升機時，具醫師資格的他臨時被「拗」上機，一年來跟飛十多趟。每趟飛行前，院方都請傅宥傑簽下如同生死狀的切結書，家人對他上機一事感到佩服，實際上他至今不敢告訴家人，他是簽了生死狀賣命服務。

「我的替代役生活是搏命演出。」傅宥傑說，很多人提到替代役都認為是「打雜小弟」，當年他自己也這麼認為，一直到某天，他一如往常遞送公文，看見院內的人正在忙進忙出，原來是澎湖有位患者，必須送到台灣治療。

突然有人問他：「願不願意隨機飛行？」細問才知，院內沒有人願意上飛機，見他具備醫師資格，希望他能幫忙，若是他不願意，病患就無法後送。傅宥傑心想「離島病人好可憐」，心中一股熱血萌生，依照規定簽下「出事自行負責 」的切結書後，就上飛機了，上了飛機心裡才開始覺得，「好像怪怪的」。

原以為這份差事，可以仰賴過去所學的醫學知識，沒想到機體一離地，病人的生理反應跟平地全都不一樣。這名敗血性休克合併肝膿瘍的患者，在沒有經過加壓的機體，起飛後，血壓、血氧出現大幅度變化。

傅宥傑記得，起飛前血壓原本是一百四十毫米汞柱，起飛後卻因氣壓、溫度，血壓、血氧低到完全量不到，連儀器都無法顯示，嚇得他狂冒冷汗，只能靠經驗，及時給予藥物，一路撐了卅分鐘，幫助患者送抵醫院，經緊急搶救才沒事。

傅宥傑當時真的是嚇死了，他說，空中救護完全不是他所想像中的那般浪漫，除了照顧患者，還得兼顧氣壓、氣溫、氣候、飛行高度等。他說，這份差事非常專業，連他具備醫師資格都相當吃力，台灣卻從未重視這塊領域，對於繳納同樣健保費的離島居民而言，相當不公平。

目前在林口長庚擔任耳鼻喉科總醫師的傅宥傑說，服役時接下這份差事後，自認使命感作祟，每次任務都沒有推辭，即使睡夢中被吵醒也甘之如飴，因為知道「若是我不去就沒有人要去了」，但每次都冒著生命危險，政府至今卻未制定嚴謹法源及健全的訓練，使隨行人員、病人暴露於風險中。

曾在澎湖服替代役的傅宥傑，認為台灣的空中轉診制度仍藏有許多風險。圖／傅宥傑提供 分享 facebook