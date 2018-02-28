小龍女為何不老？ 原來絕情谷有這妙處

2018-02-28 21:45 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



《誰說不能從武俠學物理？》。圖╱時報出版提供 分享 facebook

大陸作家李開周出版《誰說不能從武俠學物理？》，以科學說明武俠小說的許多神奇現象。他指出，金庸名作《神鵰俠侶》中小龍女在絕情谷待16年不見老，一方面得益於她少思寡欲的性情，一方面也得益於絕情谷底的引力場─絕情谷深達百餘丈，距離地心更近，引力更強，時間流逝得更慢。楊過在地面上生活，當然老得比她快一些。

李開周指出，愛因斯坦先提出狹義相對論，後來又提出廣義相對論。狹義相對論可以推導出許多反常識的結論，例如運動讓時間變慢、質量增加、長度縮短；廣義相對論也可以推導出許多反常識的結論，例如強引力場讓光線彎曲、時間變慢。

李開周說，地球吸引著多達幾十億人的人類，吸引著厚達幾千公里的大氣層，吸引著拋出的石頭、射出的子彈、飛出的導彈，吸引著繞地公轉的月亮和各種人造衛星，它的引力非常強大。但是放在整個宇宙空間，地球只是一粒微不足道的微塵，比它大得多的引力場多的是。

李開周指出，按照牛頓的萬有引力定律，引力除了受質量影響，還受距離的影響。天體的體積愈小，從表面到其幾何中心的距離就愈短，這種天體附近的引力場自然就愈強。比如有一種緻密天體白矮星，質量與太陽差不多，體積卻與地球相似，平均密度在太陽密度的十萬倍以上，引力場遠超過太陽，時空彎曲得非常厲害。如果我們能在這種天體上正常生存，時間將明顯變慢，壽命也將相應地明顯延長。

他舉例，《神鵰俠侶》第39回，楊過跳下絕情谷，在谷底找到16年來日思夜想、魂牽夢縈的小龍女，他發現自己比小龍女老了許多。

他解釋，小龍女固然得益於古墓派玉女功的養生修練，包括「十二少、十二多」的正反要訣：「少思、少念、少欲、少事、少語、少笑、少愁、少樂、少喜、少怒、少好、少惡。行此十二少，乃養生之都契也。多思則神怠，多念則精散，多欲則智損，多事則形疲，多語則氣促，多笑則肝傷，多愁則心懾，多樂則意溢，多喜則忘錯昏亂，多怒則百脈不定，多好則專迷不治，多惡則焦煎無寧。此十二多不除，喪生之本也。」

他說，但小龍女也得益於絕情谷底的引力場─絕情谷深達百餘丈，距離地心更近，引力更強，時間流逝得更慢。不過絕情谷究竟不是黑洞，那裡的引力場只比地表強一點點，時間只比地表慢一點點，小龍女和楊過的時間軸不可能相差16年那麼多。