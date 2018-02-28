每日3蔬2果 國人近9成沒做到

2018-02-28 23:44 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ／專題報導



衛福部建議，每人每日應攝取三份蔬菜、兩份水果。 圖／本報資料照片 分享 facebook

衛福部建議，每人每日應攝取三份蔬菜、兩份水果，但衛福部國健署公布台灣逾18歲民眾每日攝取三蔬二果人口百分比，2015年每百人中，僅13人達標，低於2010年的25人。分析全台縣市，澎湖縣、嘉義縣達標比率低。國健署今年將擴大推廣社區營養教育，率先從中高齡族開始。

國健署健康促進統計年報顯示，2010年台灣18歲以上民眾，每日有攝取足夠三蔬二果的人口百分比達兩成五，之後逐年降低至2015年近一成三，其中又以18至24歲的年齡層吃最少，每一百人中僅9人；中壯年55至64歲最健康，百人中近18人達標。

分析全台各縣市，台北市吃三蔬二果的比率最高，近一成六，澎湖及嘉義縣待加強，僅約9%至10%。

國健署社區健康組組長林莉茹表示，國人蔬果攝取量變少，與外食人口增加有關，在2016年工作人口健康促進現況調查中，一周外食5天以上的人口裡，以午餐外食比率較高逾六成一、早餐外食比率近五成五。因外食多以便當、碗麵形式，攝取蔬菜分量少、熱量又高，統計台灣工作人口蔬果食用量僅一成九。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，尤其是男性，因多在外工作，外食機會比起女性又更高，而女性雖也會外食，但因較注重身材與健康，相較男性，通常會額外加點蔬菜、水果；年輕人則因自認身體狀況佳，尚未感受到健康威脅而忽略蔬果攝取。

林莉茹說，為鼓勵民眾攝取足夠蔬果，除輔導職場設置蔬果小站、推動健康飲食政策及校園營養午餐提供足量蔬果外，針對社區營養衛教，從去年開始推動的「社區營養教育」將從現行台中、花蓮、台南三個示範縣市，擴展至全台廿二縣市，從中老年營養教育著手，由社區營養師上課。

許惠玉認為，政府應打造食育友善環境，鼓勵超市提供更多樣化蔬果，建議民眾，外食可選擇自助餐，相對便當能攝取較多蔬菜。

多吃蔬果祕訣

1.早餐澱粉主食可選蔬果三明治或搭配沙拉

2.午、晚吃便當蔬菜量少，外食族可選自助餐

3.自備便當盒、自助餐盤留固定空間裝青菜

4.上班族午後小點心，捨甜食擇水果、蔬菜棒

5.購買當季、當令蔬果，或儲備乾燥或冷凍蔬菜，作為新鮮蔬果不足時備品

6.青菜或水果加入米飯、麵點、湯等菜餚

7.上班族可前晚準備水果，自帶蔬果加菜

8.將水果置於家中明顯處，隨時看得到吃得到

資料來源／林莉茹、許惠玉、衛福部國健署

製表／黃安琪