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健康你我他／量少樣多 「好色」便當上桌

2018-02-28 23:44聯合報 文／洪彩鑾（桃園市）

從醫院退休後，在家人抗議便當吃到怕，期盼吃日式冷便當的情況下，我開始像辦家家酒般玩便當，護理人員做便當，當然以健康為前提，蒸煎煮調味簡單為取向。

喜歡創新的我，常用南瓜汁、胡蘿蔔汁、甜菜根汁當水，加2滴油煮飯，益眼又補血；或加幾朵最夯的蝶豆藍花瓣，花青素多可護眼；黃豆飯、五穀雜糧飯、紫米飯也經常輪番登場，漸漸玩出好色食療風格。

做「好色」便當並不難，量少樣多必成功，煎魚、炒肉可同時在平底鍋內各據一方，玉子燒鍋煎蛋、燙綠花椰菜簡單又方便，乾核桃、葡萄乾、蔓越莓、黑豆；漬色的嫩薑、蘿蔔、蓮藕；新鮮的葡萄、藍莓、小番茄，皆能畫龍點睛增添變化。

如圖中便當有薑黃飯、蝶豆藍花飯，主菜是煎迷迭香鮭魚、黑胡椒白蝦，配菜有櫻花玉子燒、小魚炒豆干、綠花椰菜、自種的櫻桃蘿蔔漬、杏仁腰果和蔓越莓、小番茄等，色彩繽紛且樣式繁多。

做過逾600個驚豔的造型便當，從未重複，老公和女兒辦公室，每到中午就引來同事圍觀搶拍，不同圖案的藍染正方巾，和精緻日式便當盒，打開瞬間天天都有大驚喜，後來我將便當上傳臉書，同事迫不及待就先睹為快。

便當是家庭料理的縮影，很高興家人血液檢查都標準，回家話題也變多，在網友催促下，我負起護理人員使命，出版「好色食療便當100變」版稅全捐助學，目前朝破一千種激盪腦力，希望帶動更健康幸福的風潮。

圖／洪彩鑾（桃園市）
圖／洪彩鑾（桃園市）
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