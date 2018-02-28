爸媽老要我考醫科 「我快窒息了」

2018-02-28 23:44 聯合報 王圓媛／高雄市乃榮醫院身心科醫師



與孩子充分溝通，分析利弊和討論，最後尊重孩子的選擇，這是現代家長應該做的功課。圖為學測考生準備考試情形。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「醫師，我最近心情真的很差，家人希望我能一次考上證照。雖然我不喜歡讀自然組，但還是依照家人的想法考上了物理治療系，而且不准我參加社團，擔心我到時執照一次考不過。我覺得我快要窒息了。」

這是身心科門診遇到的一位大學生，因為受不了家人「殷殷期盼」下的壓力，又無處發洩，而有多次自我傷害的行為。經由校方心理扶導老師聯絡家屬，但仍無改善，故尋求醫療協助。

比起已經按照家人的期盼進入大學的學生們，高中剛畢業就要面臨選科選組選大學的壓力，後者更令人擔心。最近正值指考放榜，各高中職不免比較學生們的指考分數，當然是幾家歡樂幾家愁。

報章雜誌紛紛訪問滿級分的學生，幾乎每位都很優秀，有各自擅長和感興趣的領域，如畫漫畫、寫小說、跳街舞、寫電腦程式等，但當訪問時都不約而同的表示想要進醫學系「救人」，更有甚者，在進入醫學系之前就已經想好未來要當什麼科的醫師。

在網路上就有考生抱怨，明明是考了73級分，父母卻很生氣，只因就讀醫科的機會渺茫，但考生一心志願就是想讀資訊電腦等相關科系。考過學測的就了解，73級分在大多數的考生眼中已是極為不錯的分數，只是為了可能考不上醫科，父母就要求孩子重考。

其實這種觀念在以前的台灣社會是可以理解的，因當時醫者不但有一技之長，豐厚的收入，和有相當高的社會地位。但轉眼，現在少子化，病患與家屬意識抬頭，再加上健保點值下降、核刪、甚至放大回推，醫療糾紛和暴力頻傳等等因素，行醫時若不能懷抱單純的救人之心，恐怕只能淪落在社交工具上抱怨和自我嘲諷的情況。

「可惜了！這種觀念到底要到什麼時候才能夠改變，真是埋沒人才了。」一位醫師同事說。的確，工作如果無法兼顧興趣，不但埋沒人才，甚至造成孩子們心理受創、抑鬱寡歡。

故在此建議，依照孩子們的興趣和志向發展，可以使孩子覺得被尊重，之後的讀書和工作都會有興趣，而這「興趣」正是成功的關鍵。所以與孩子充分溝通，分析利弊和討論，最後尊重孩子的選擇，這是現代家長應該做的功課。