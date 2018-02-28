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鋒面通過 台北突暴雨

2018-02-28 16:22聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

台北午後突然下起一波大雨，中央氣象局表示，因鋒面通過，台灣海峽北部有旺盛對流發展並移進陸地，下午新竹以北地區將有較大雨勢；民眾外出即使攜帶雨具，仍不敵大雨突然來襲，還是渾身溼透。

因為鋒面通過，台北午後突然下起大雨，外出民眾即使撐著雨傘，還是被雨水噴濕。記者陳...
因為鋒面通過，台北午後突然下起大雨，外出民眾即使撐著雨傘，還是被雨水噴濕。記者陳正興／攝影
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因為鋒面通過，台北午後突然下起大雨，冒雨佈置會場的工作人員，即使是穿著雨衣，仍是...
因為鋒面通過，台北午後突然下起大雨，冒雨佈置會場的工作人員，即使是穿著雨衣，仍是渾身溼透。記者陳正興／攝影
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因為鋒面通過，台北午後突然下起大雨，外出民眾連忙拿著隨手的塑膠片抵擋雨勢。記者陳...
因為鋒面通過，台北午後突然下起大雨，外出民眾連忙拿著隨手的塑膠片抵擋雨勢。記者陳正興／攝影
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因為鋒面通過，台北午後突然下起大雨，外出民眾連忙穿起雨衣。記者陳正興／攝影
因為鋒面通過，台北午後突然下起大雨，外出民眾連忙穿起雨衣。記者陳正興／攝影
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