他洗牙洗到睡著嗆咳 才知罹睡眠呼吸中止症

2018-02-28 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



不少人有睡眠呼吸中止症而不自知，日前一名中年男性在洗牙過程中不慎睡著、發生嗆咳，醫師問診後發現，他並未有系統性疾病，但牙周破壞狀況卻嚴重，更有肥胖與嗜睡等情形。經檢查與轉診，最終確認，他長年以來夜晚睡覺打鼾、白日常昏昏欲睡等症狀，肇因於「睡眠呼吸中止症」，過去的低迷精神、低落職場表現與生活品質其實可以改善。

收治患者的台灣牙周病醫學會專科醫師郭博仁表示，睡眠呼吸中止症與牙周病之間可能存在雙向影響，有高比例的睡眠呼吸中止患者同時有牙周病、可能出現在牙科診間，而牙科醫師可協助辨識患者是否有顱顏面與上呼吸道構造異常，因此睡眠呼吸中止症的高風險群可藉由定期洗牙或回診時諮詢醫師。

睡眠呼吸中止症常見的危險因子包括鼻阻塞、肥胖、吸菸、飲酒、停經、男性等，患者也經常合併高血壓、心血管疾病、嗜睡與認知功能降低等情形。上述因子越多，罹病的機率越高。