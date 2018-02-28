睡眠呼吸中止與牙周病雙向影響 逾三成患者有牙周病

2018-02-28 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



近年陸續有研究指出，睡眠呼吸中止症與牙周病之間可能存在雙向影響，台灣研究顯示，33%的睡眠呼吸中止症患者同時在治療牙周病，澳洲研究數據更高達77%。由於兩種疾病盛行率皆高、但多數人不自知，相關研究提醒民眾遠離共同的危險因子，如肥胖、吸菸、糖尿病、口腔清潔習慣不佳、未定期洗牙等。

台灣牙周病醫學會雜誌最新一期刊登1篇回顧性研究，整理近年國內外關於睡眠呼吸中止症與牙周病關聯性的文獻，發現兩種疾病之間的因果關係雖尚未明朗，但從統計上能看出相關，推測可能是因為部分危險因子、致病機轉相同而有雙向影響。

2013年1份以台灣為對象的研究，分析健保資料庫數據後發現，有33%睡眠呼吸中止症的患者同時罹患牙周病，沒有睡眠呼吸中止症的族群只有22%；2009年1篇澳洲研究更顯示，睡眠呼吸中止症患者中，高達77%罹患牙周病，高出澳洲全國平均盛行率的4倍。

台灣牙周病醫學會專科醫師郭博仁、三軍總醫院牙周病科住院醫師侯欣妤等人共同執行上述文獻回顧研究，結果說明，睡眠呼吸中止症合併口呼吸與打呼所造成的口乾症，容易造成口腔內細菌孳生與牙菌斑堆積，提升罹患牙周病的風險；上呼吸道阻塞導致睡眠中間歇性的缺氧、高碳酸血症、睡眠中斷與交感神經活性增加，體內氧化壓力的改變也間接影響牙周病的發炎與破壞。

牙周病也影響睡眠呼吸中止症的發生與惡化，郭博仁與侯欣妤指出，牙周病原菌與生物毒素藉由血液擴散到體循環，可能導致菌血症與轉移性發炎，增強睡眠呼吸中止帶來的氧化壓力與發炎反應，掉牙的牙周病患者更由於口腔呼吸空間減少、血氧濃度較低而提升睡眠呼吸中止的嚴重程度。