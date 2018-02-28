讀小學差點中輟 受台灣助養…如今他當老闆

2018-02-28 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



小學三年級因付不出學費差點中輟的「阿勇」團文勇，在至善基金會提供助學金的情況，一路從國小、國中、高中直至大學都是由認養人提供協助，而他大學畢業後便在當地開設禮品工廠，聘用10多位員工，「沒有至善就沒有今天的我」。

據統計，20年前越南小學生中輟率約有3成、但在國小免學費下的今天仍有約3%的學生被迫中輟，其中許多學生連文具、課本等都負擔不起。因此，至善基金會在越南中部省份持續推動「助學計畫」，至今已協助逾百名學生完成學業，希望藉教育翻轉他們的人生。

其中，當年9歲的團文勇沒有見過父親，也因哥哥、母親都患有精神疾病，從小僅靠著母親打零工換白米維生，「連白飯都吃不飽」，為了減輕家中負擔，在國小就至少二度想要停學、工作協助家計，但在至善的鼓勵、助學金的協助，他一路念至國中、高中，更考上2所大學。

而大學畢業後，團文勇也看中越南中部的觀光，因此在當地開設禮品工廠、也十分成功，他也不忘回饋社會，現在聘用的數十名員工中，都來自弱勢家庭。目前阿勇也已結婚並育有1子，家庭十分幸福。雖然直至今天他還不知道其認養人是誰，但他決定要把來自台灣的愛傳遞下去，因此他也加入「越南至善基金會」的助學計畫，並認養1位貧困家庭的孩子，期待這位貧童能夠協助更多人。

而24歲剛從順化大學畢業的潘玉進，目前在硯港販售珍珠奶茶，他說，小時候僅靠父親種米組生、小學二年級母親就想讓他休學，所幸有至善的協助提供16年來的經費，而他認為這也是「因果循環」因此也會回頭認養貧童，並鼓勵他們「貧窮不丟臉，只要努力就可以翻身」。

而29歲在台商公司工作的黎氏秋約7歲時父親因意外逝世，母親無法承受打擊精神失常，家中包括她5個兄弟姐妹被送至育幼院，直到大學畢業後至善基金會的認養人還提供她就讀銘傳觀光所的機會與住處，「在台灣那段時間是我這輩子最難忘的時光」，尤其養父及養母對她的照顧、簡直就把她視做親生女兒，現在她也認養1名個小朋友，「可以幫助多少人就幫助多少」。