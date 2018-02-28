只到今天！高鐵平日離峰96折優惠 明起僅限會員

2018-02-28 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



台灣高鐵3年前推出「平日離峰優惠」措施，希望提升離峰時段載客率，每天離峰時段票價給予96折，但因去年10月26日會員制已經上線，加上考量各時段乘載率顯著提高，去年底宣布平日離峰優惠只到今天2月28日，明天起僅會員才能享優惠。

高鐵平日離峰優惠為鼓勵旅客於平日離峰時段乘車，2014年3月13日起推出的行銷優惠，平日上午、晚間離峰時段，指定車次票價打96折，優惠平均每日適用共36班車，僅適用於標準車廂對號座，疏運期間不適用，使用人次約占高鐵月總人次的5％。

「高鐵會員TGo」去年上線後，原訂平日離峰96折優惠就只限會員能享用，考量相關措施於11月24日於網站公告，部分旅客未及加入高鐵會員TGo，故決定將平日離峰優惠實施期間，延長至2018年2月28日，保留足夠時間，供民眾加入高鐵會員TGo。