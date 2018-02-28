吃過頭！一天太多湯圓下肚 恐腸胃不適掛病號

2018-02-28 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



元宵節不但要賞花燈，不少人會應景吃湯圓過節，童綜合醫院呼籲民眾要注意糯米類食物的食用，因為不容易消化，除了腸胃不好、老人與小孩不宜多吃外，一般民眾也要注意不要吃太多。

胃腸肝膽科醫師劉博堃指出，一名30歲陳姓女患者假日宅在家裡，媽媽將冬至剩下的湯圓煮了一甜一鹹兩大鍋，結果患者早上吃下4碗甜湯圓，中午吃了一份菜頭粿，晚上則吃下了10碗的鹹湯圓，雖然都是小顆的的紅白湯圓，但一整天也吃下了約近80顆的湯圓。

隔日陳女上班途中又到速食店買早餐，半小時的路程喝下了700cc的可樂，結果到了辦公室就感覺到胃痛、腹漲、想吐等胃腸不適情形，整個人非常不舒服，立即請假到童綜合醫院腸胃科看診，確診患者因為消化不良導致胃發炎，施打止吐針，並開立胃腸藥讓患者返家服用，叮囑患者回家後務必要讓腸胃休息，至少要有一餐先不要進食，緩和胃部發炎狀況。