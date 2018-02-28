花東車票難訂但上車卻很空 台鐵要出招

2018-02-28 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



台鐵花東車票供不應求是長年以來的問題，東部民眾返鄉會堅持到最後一刻當日赴車站窗口購票，但對遊客而言，無法事前確保往返車票，等於抹殺遊興，遑論有人上了車發現車廂很空。台鐵承認10多年前編寫的訂票系統有配位僵化的毛病，聰明的新系統預計今年底前上線。

近年台鐵強化系統防駭機制，不過旅行社聘大批工讀生代訂車票，再收取50、60元，名為「行程規畫費」，游走法律邊緣，連淘寶網都有「代訂」的生意，讓自由行陸客放心規畫行程，熱門的太魯閣、普悠瑪號更是一位難求。

台鐵表示，為照顧每個地區的民眾乘車權益，搭車日3天前系統每區間有一定的配票數，最後3天會釋放出來供所有旅客訂票。只不過現在的電腦系統不夠聰明，無法把短程餘票湊成長途車票，導致利用率下降，所以有的民眾會反映為何票這麼難訂，車廂卻沒坐滿。

花東人則練就網路分段訂票的絕活，有的售票窗口人員會協助分段湊票。台鐵表示，未來新一代系統能自動湊出不同車廂座位的長途車票，無座位的區段也會詢問是否自願無座。

每周末往返台北-花蓮的蘇小姐說，全界的人都知道花蓮車票難訂，有聽說香港旅客因行程改變，取消了機票、住宿，唯有花蓮的車票最後才退，怕「退了就訂不回來」。她說，到花東不見得沒車票，但「先訂得到票」才能幫助花東觀光。

她說，日前在搭車前一天的周五下午開始訂各車種車票至半夜都沒成功，第二天清晨6點繼續奮鬥無效，不得以搭客運到羅東，還繼續用手機訂羅東-花蓮車票仍失敗。她說，到羅東站後在窗口買到搭乘時間較長的PP自強號，上車以後傻眼發現一整車只坐16個人，到花蓮也坐不滿一半。