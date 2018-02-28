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24歲年輕警228受難 家屬：靠樹枝上的皮帶找到爸爸

搶救淡薄親子關係 他們建議從一起讀書開始

2018-02-28 10:05聯合報 記者何定照╱即時報導

台中獨立書店一本書店從為何要開店，和營業時間為何僅5小時，都和店長夫婦16歲的兒子很有關。老闆娘Miru說，他們全家都深感家人一起閱讀的重要性，餐桌上常交流彼此讀的書中故事，深為對方書中「有個很美妙的東西」讚嘆，也交換彼此看到的不同角度。

Miru說，在她成長的年代，往往孩子開始上學後，就沒跟父母討論所思所感，也無法討論，甚至連討論的慾望都沒有，「斷裂很深」。這導致孩子就算進到社會、遇到挫折，兩代間也無法交流。

Miru觀察，即使在現代，有些家庭的親子關係仍很淡薄，關鍵在於彼此沒有聯繫的東西，大家在一起都只有吃飯、看電視，沒有思想的交換；「如果能透過故事展開討論，這樣就能交換很多東西」。

Miru說，像他們家隨著孩子逐漸長大，從早年只能跟孩子講童書，到現在「孩子已跟上我們談的東西」，彼此可以一起討論各種社會、文化問題。她指出，16歲正是對世界好奇的時候，「我們是引路人，引他看到這些東西，閱讀不但累積家人彼此了解，也能讓他保持好奇、討論的習慣，這都會成為他長大後面對社會的態度。」

「家庭間若不讀書，對家庭的文化和想法會很難溝通，甚至分歧」。Miru說，有時他們覺得很深的東西沒法用語言表達，還會指給對方看書上的句子或念出來，對方就會了解。「我們都是平等分享，要講的東西一定要很有趣才講，這樣才會成為習慣」；家人間也有共識，分享的都不是娛樂，而是更深的建立生活的基礎。

為讓書店客人從生活中進入閱讀，書店雖小，座位都盡量讓客人坐得舒服，不少顧客即使原本是來吃飯，飯前仍會看書，一段時間後也終於訂書。Miru說，這應該就是客人從感受中培養出閱讀習慣，讓原本沒閱讀習慣的，都能在進店後跟書有點關係。「生活不只是吃喝，沒書就沒生活基礎。」

一本書店僅七坪大，是許多顧客的心靈停歇處。記者何定照／攝影
一本書店僅七坪大，是許多顧客的心靈停歇處。記者何定照／攝影
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一本書店位於台中綠川旁，相當幽靜。記者何定照／攝影
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一本書店營業時間僅中午12點到下午五點。記者何定照／攝影
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一本書店僅七坪大，座位僅十餘個。記者何定照／攝影
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一本書店僅七坪大，是許多顧客的心靈停歇處。記者何定照／攝影
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