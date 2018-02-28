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24歲年輕警228受難 家屬：靠樹枝上的皮帶找到爸爸

鋒面下午快速通過 不排除短暫雷雨出現

2018-02-28 09:24聯合報 記者雷光涵╱即時報導

今天是228紀念日假期，天氣風險公司分析師吳聖宇表示，很可惜天公不做美，有一波鋒面系統將在今天下午快速通過台灣附近，帶來天氣的變化。

他說，上午開始隨著鋒面前緣的雲層移入，西半部就逐漸會有短暫陣雨出現，中午過後到傍晚之間鋒面掠過，各地都有下雨的機會，中、北部局部地區雨勢會比較大，甚至不排除有短暫雷雨出現，所幸鋒面通過的很快，降雨時間並不會很長，因此累積雨量不大，入夜後鋒面就會遠離，乾燥空氣跟著移入，天氣恢復穩定。這波鋒面後並沒有明顯的冷空氣，因此溫度變化不大，今晚到明晨間各地低溫約15-18度間，中北部仍覺得相對較涼。

明天鋒面離開，各地為多雲到晴天氣，他說，溫度也將回升，白天各地溫暖，北台灣高溫24-25度，中南部可達26-28度，接下來一直到周日，預期天氣都是比較穩定的型態，維持多雲到晴，白天溫度持續上升，周末期間北台灣高溫也將來到28-29度，中南部有超過30度以上的機會，春暖花開的感覺預估將十分明顯。

他說，天氣穩定，且南來潮濕空氣較顯著，夜晚清晨溫度較低的時候就容易有霧氣出現，特別是西半部及外島地區，接下來幾天可能都容易起霧，不排除影響到飛機航班的起降，有行程安排的民眾要多加注意。

下一波的天氣變化，預估將要等到下周一，他說，到時候有新的鋒面系統南下掠過，東北風再度增強並帶來較涼空氣，天氣才會再有轉變，同時溫度也將下降。未來隨著時序進入春天，天氣系統變化會越來越快速，預報變動的可能性也跟著提高，如果有安排或規劃，要多留意最新的天氣變化資訊。

中央氣象局說，明天至周日天氣大致穩定，西晴東偶雨；下周一、下周二鋒面接近及東北季風增強，天氣稍轉涼。

明天東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨，西半部地區陽光露臉；周五至周日偏南風環境下，氣溫逐漸上升，各地大多為多雲到晴，溫暖舒適的天氣，僅東半部地區及西半部山區有零星短暫雨；下周一、下周二鋒面接近及東北季風增強，水氣略增，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區雲量多，溫度略降。

時序進入霧季，周五至下周一西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請注意路況，搭機注意航班資訊。

3月7日至9日仍以東北風影響為主，天氣偏涼，北部及東半部地區有局部短暫雨；時序進入春季，天氣系統變化快速，冷暖交替頻率增加，留意最新氣象資訊。

上午開始隨著鋒面前緣的雲層移入，西半部就逐漸會有短暫陣雨出現，中午過後到傍晚之間...
上午開始隨著鋒面前緣的雲層移入，西半部就逐漸會有短暫陣雨出現，中午過後到傍晚之間鋒面掠過，各地都有下雨的機會，中、北部局部地區雨勢會比較大，甚至不排除有短暫雷雨出現。聯合報系資料照
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