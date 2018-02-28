吳德榮：近午至傍晚西部降雨 西北部雨勢較大

2018-02-28 06:20 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中部以北及東北部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。聯合報系資料照 分享 facebook 今天鋒面通過，中央氣象局說，中部以北及東北部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今天白天鋒面雲帶快速通過，上午雲量逐漸增多，局部地區開始有零星降雨；近中午至傍晚西半部降雨漸趨明顯，尤其西北部雨勢會比較大，但因通過時間短、不致累積很多的雨量。冷空氣並不明顯、但會因降雨稍轉涼；入夜鋒面漸遠離，降雨停歇。

他說，明天至周日各地大都穩定，氣溫大幅回升；白天溫暖微熱，明天西半部高溫將升至30度左右、周五至周日更可能超過30度以上，早晚偏涼。

下周一另一波鋒面接近，大氣趨於不穩定，天氣才再轉變，有局部性降雨。他說，下周二東北風南下，迎風面雲量增多，北海岸、北部山區及東北部有局部雨，天氣轉涼；背風面中南部仍為晴朗穩定的天氣。

今天起至下周一，台灣附近大氣穩定、氣溫回升、近地層水氣多；他說，西南部清晨常因輻射冷卻，空氣中水氣達飽和而有輻射霧發生；大範圍近地層的偏南風，流過大陸沿海的冷海水面，暖濕空氣受冷卻而飽和，則是平流霧發生的原因，馬祖、金門常受其影響；應隨時注意中央氣象局的監測報告及其所發布的特報。

中央氣象局說，明天至周日天氣大致穩定，西晴東偶雨；下周一、下周二鋒面接近及東北季風增強，天氣稍轉涼。

明天東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨，西半部地區陽光露臉；周五至周日偏南風環境下，氣溫逐漸上升，各地大多為多雲到晴，溫暖舒適的天氣，僅東半部地區及西半部山區有零星短暫雨；下周一、下周二鋒面接近及東北季風增強，水氣略增，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區雲量多，溫度略降。

時序進入霧季，周五至下周一西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請注意路況，搭機注意航班資訊。

3月7日至9日仍以東北風影響為主，天氣偏涼，北部及東半部地區有局部短暫雨；時序進入春季，天氣系統變化快速，冷暖交替頻率增加，留意最新氣象資訊。