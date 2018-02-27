介紹奧運起源、刮畫 希臘籍生打開台灣學童視野

2018-02-27 23:07 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



為提升台灣學生的國際視野，廣達文教基金會近年透過招募外籍生擔任「國際文化大使」，透過安排他們到全台各中小學短期停留，執行不同的主題文化任務，分享他們眼中的對台灣文化，並用華語與學童們分享母國特色，希望藉此促進台生對異文化的認識，並且從小培養國際觀。

基金會今天舉辦第四屆2017「國際文化大使」頒獎典禮，來自希臘的狄米(Dimitrio Pabagopoulos) 奪得首獎，得到環島之星─台東四天三夜之旅，來自辛巴威的Nyaradzo Chirima獲得「最佳推廣獎」、來自澳洲的Claire Birch獲頒最佳創意獎、最佳努力獎則由來自越南的Ha Trung Hau獲得。

基金會執行長徐繪珈表示，透過國際文化大使活動，能使外籍生和中小學生進行雙向國際文化交流，外籍生進入校園執行文化任務，一方面運用社群媒體把台灣文化介紹給朋友，提升台灣在海外的能見度，另一方面也將母國文化帶進來，讓台灣的中小學生們藉此認識異國文化。

24歲的希臘外籍生狄米，目前就讀成功大學華語中心，他因為喜愛中華文化而來到台灣，去年12月他到彰化縣螺陽國小，除與當地學生分享奧運的起源、希臘的三大城市、以及當地著名的藝術刮畫外，也教學生簡單的希臘語。狄米說，他來台僅6個月，透過此次交流，對台灣有更多認識，孩子天真地喊他「狄米哥哥」的畫面，至今仍在他腦海中迴盪。

提及在台的有趣觀察，狄米笑說，台灣的垃圾分類超級繁雜，讓他很驚訝，台灣不像國外，會有垃圾固定的集放處，竟然都要運到圾焚掩埋場。不過他也說，台灣人的熱情讓他留下深刻印象，希臘已算是西方國家中較友善的地方，「沒想到台灣人更好客！」；他也透露，最近在挑戰許多外國人不敢吃的台灣小吃，認為大腸麵線很好吃，臭豆腐則是還能接受。

螺陽國小校長陳靜音表示，學校現有的特色課程如「蝴蝶園」及「食農教育」等，都曾獲頒教育部教學金質獎，此次交流活動結合特色課程規劃，頗有中西合併的意涵。主任林家鳳舉例，有一堂課「當希臘陶罐遇上青花瓷」，就讓學生認識希臘陶罐及刮畫藝術，再融入中國青花瓷的故事，體驗導覽與實作；另外也用米取代麥，再加上金棗，做成「台味版的希臘雪球餅乾」。