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24歲年輕警228受難 家屬：靠樹枝上的皮帶找到爸爸

路跑族崩潰 野狗咬、機車撞....發生一事更讓人爆氣

2018-02-28 09:00聯合報 記者陳珮琦／報導

城市路跑交管是否得宜，跑友很在乎；圖為2016台北馬拉松盛況。 圖／聯合報系資料...
城市路跑交管是否得宜，跑友很在乎；圖為2016台北馬拉松盛況。 圖／聯合報系資料照片
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靠北男友、靠北警察…，臉書社團「靠北」當道，眾多路跑跑友也有不少要「靠北」的事；被野狗團團圍住、巧遇天災人禍，都讓跑者「靠北」不完。

野狗發狂突襲 咬傷兩女跑友

雙北地區在農曆過年前都發生女跑者在河濱公園跑步，遭野狗攻擊咬傷的驚恐事件。

新北市一名女跑友年前在大漢橋下河濱公園夜跑，遭到一群野狗攻擊狂咬，雙腿傷痕累累。...
新北市一名女跑友年前在大漢橋下河濱公園夜跑，遭到一群野狗攻擊狂咬，雙腿傷痕累累。 記者陳珮琦／翻攝
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新北市李姓女跑者在大漢橋下河濱公園夜跑2年多，農曆過年前一次夜跑，突然一群發瘋的野狗衝向她狂咬，她用盡全力大吼企圖嚇阻 ，並用手反擊，但野狗沒有停止攻擊的意思。

她因連續狂吼導致換氣過度，幾乎昏厥，後來其他跑友經過協助阻嚇，野狗才散去。李女的跑褲被咬破，雙腳被咬了10幾處傷口，就醫後回家後崩潰大哭。

台北市一名女跑友則在政大附近河堤晨跑時，遭到野狗咬傷小腿，更是飽受驚嚇。 記者陳...
台北市一名女跑友則在政大附近河堤晨跑時，遭到野狗咬傷小腿，更是飽受驚嚇。 記者陳珮琦／翻攝
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台北市一名林姓女跑友在政大附近河濱公園晨跑時，也遭3、4隻野狗「團團圍住」，其中一隻白狗從後面偷襲，咬傷她小腿。

專家提醒 視線不要與野狗對焦

新北市動保處長陳淵泉提醒，遭遇野狗攻擊一定要冷靜，最好原地不動，視線不要與野狗對焦，也不要大吼大叫企圖嚇阻，避免刺激到牠；野狗確認你不會侵犯到牠後，可能就會離去。

跑馬路挨撞 跑者、騎士都有罪

跑在河濱公園被狗追咬很無辜，台南徐姓跑友跑上馬路，被後方機車追撞，雙雙倒地受傷，後續賠償問題鬧上法院。

法官認為，馬路若設置人行道，就應該在人行道上跑，沒劃設人行道，只能靠邊行走，不能在馬路上奔跑。徐姓跑友不應選在車來車往的馬路上跑步，一審判徐和撞人的機車騎士都有罪，後來雙方和解，二審宣告緩刑兩年確定。

獎牌設計、里程數標示… 常見跑友砲轟

臉書「靠北馬拉松」粉絲專頁，還有許多跑友覺得「靠北」的事，諸如賽事補給、賽衣或完賽獎牌設計、里程數標示、選手號碼，常見跑友群起砲轟；部分資深跑者會邊跑邊放送手機、收音機音樂，引起正反兩方筆戰。

選手號碼，也是跑友會靠北的事，像「87」諧因白癡，有人超不喜歡。圖／取自靠北馬拉...
選手號碼，也是跑友會靠北的事，像「87」諧因白癡，有人超不喜歡。圖／取自靠北馬拉松粉絲專頁 圖／取自靠北馬拉松粉絲專頁
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「可以不要放Air Supply的歌嗎？」

「全馬離終點還有大約5公里， 有位阿伯帶著音樂跑，我們速度差不多， 我拼破4（意指跑進4小時內）快沒氣， 他看來輕鬆，相信大聲的音樂給他很大的幫助 ，只是可以不要放Air Supply的歌嗎?! lost in love and I dont know much....步頻全亂了…不甘心放慢 ，可又甩不掉他。」

南無阿彌陀佛 跑友放送佛經音樂

許多跑友紛紛聲援，有人問為什麼不戴耳機聽音樂？還有跑友表示曾遇過放佛經音樂，步頻隨「南無阿彌陀佛」六拍一循環，「聽了還是不習慣」。

高雄國際馬拉松在周日風光落幕，有選手就戴著口罩對抗空汙。 圖／取自運動筆記臉書粉...
高雄國際馬拉松在周日風光落幕，有選手就戴著口罩對抗空汙。 圖／取自運動筆記臉書粉絲專頁
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高雄馬拉松交管 駕駛群起「嗶」不停

剛風光落幕的高雄馬拉松，最讓跑者靠北的事是空汙，還有在交管路口，機車騎士群起狂按叭猛嗶。

高雄國際馬拉松在周日風光落幕，除了空汙，跑友們對於當天賽道交管也是靠北連連。 記...
高雄國際馬拉松在周日風光落幕，除了空汙，跑友們對於當天賽道交管也是靠北連連。 記者陳珮琦／攝影
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高雄國馬拉松面臨空氣品質屬橘色等級，主辦單位還事前寄信提醒選手自行參酌參賽。 記...
高雄國馬拉松面臨空氣品質屬橘色等級，主辦單位還事前寄信提醒選手自行參酌參賽。 記者陳珮琦／翻攝
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高雄國際馬拉松2月25日登場，警方當天沿線辛苦交管約10小時，成效卻受批評。 圖...
高雄國際馬拉松2月25日登場，警方當天沿線辛苦交管約10小時，成效卻受批評。 圖／高雄市警交通大隊提供
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東京馬拉松暖心 整座城市「封好封滿」

「台灣馬拉松為何一直不能壯大？」黃姓跑友以日本東京馬拉松為例說，一樣是城市馬拉松，東京整座城市「封好封滿」，沿途更是擠滿主動前來加油的民眾，為國家和城市帶來相當可觀的經濟效益。

日本東京馬拉松的路口交管，不會出現有擋下選手的離譜情事發生。 中央社
日本東京馬拉松的路口交管，不會出現有擋下選手的離譜情事發生。 中央社
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反觀高雄、台北馬拉松號稱國際級馬拉松賽事，但跑友說，竟曾發生選手在交管路口被擋下來，讓車通行，或是汽機車駕駛長按喇叭，甚至破口辱罵，連負責交管的志工也無辜被波及的離譜狀況。

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