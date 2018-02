路跑族崩潰 野狗咬、機車撞....發生一事更讓人爆氣

2018-02-28 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 /報導



城市路跑交管是否得宜,跑友很在乎;圖為2016台北馬拉松盛況。 圖/聯合報系資料照片 分享 facebook

靠北男友、靠北警察…,臉書社團「靠北」當道,眾多路跑跑友也有不少要「靠北」的事;被野狗團團圍住、巧遇天災人禍,都讓跑者「靠北」不完。

野狗發狂突襲 咬傷兩女跑友

雙北地區在農曆過年前都發生女跑者在河濱公園跑步,遭野狗攻擊咬傷的驚恐事件。

新北市一名女跑友年前在大漢橋下河濱公園夜跑,遭到一群野狗攻擊狂咬,雙腿傷痕累累。 記者陳珮琦/翻攝 分享 facebook

新北市李姓女跑者在大漢橋下河濱公園夜跑2年多,農曆過年前一次夜跑,突然一群發瘋的野狗衝向她狂咬,她用盡全力大吼企圖嚇阻 ,並用手反擊,但野狗沒有停止攻擊的意思。

她因連續狂吼導致換氣過度,幾乎昏厥,後來其他跑友經過協助阻嚇,野狗才散去。李女的跑褲被咬破,雙腳被咬了10幾處傷口,就醫後回家後崩潰大哭。

台北市一名女跑友則在政大附近河堤晨跑時,遭到野狗咬傷小腿,更是飽受驚嚇。 記者陳珮琦/翻攝 分享 facebook

台北市一名林姓女跑友在政大附近河濱公園晨跑時,也遭3、4隻野狗「團團圍住」,其中一隻白狗從後面偷襲,咬傷她小腿。

專家提醒 視線不要與野狗對焦

新北市動保處長陳淵泉提醒,遭遇野狗攻擊一定要冷靜,最好原地不動,視線不要與野狗對焦,也不要大吼大叫企圖嚇阻,避免刺激到牠;野狗確認你不會侵犯到牠後,可能就會離去。

跑馬路挨撞 跑者、騎士都有罪

跑在河濱公園被狗追咬很無辜,台南徐姓跑友跑上馬路,被後方機車追撞,雙雙倒地受傷,後續賠償問題鬧上法院。

法官認為,馬路若設置人行道,就應該在人行道上跑,沒劃設人行道,只能靠邊行走,不能在馬路上奔跑。徐姓跑友不應選在車來車往的馬路上跑步,一審判徐和撞人的機車騎士都有罪,後來雙方和解,二審宣告緩刑兩年確定。

獎牌設計、里程數標示… 常見跑友砲轟

臉書「靠北馬拉松」粉絲專頁,還有許多跑友覺得「靠北」的事,諸如賽事補給、賽衣或完賽獎牌設計、里程數標示、選手號碼,常見跑友群起砲轟;部分資深跑者會邊跑邊放送手機、收音機音樂,引起正反兩方筆戰。

選手號碼,也是跑友會靠北的事,像「87」諧因白癡,有人超不喜歡。圖/取自靠北馬拉松粉絲專頁 圖/取自靠北馬拉松粉絲專頁 分享 facebook

「可以不要放Air Supply的歌嗎?」

「全馬離終點還有大約5公里, 有位阿伯帶著音樂跑,我們速度差不多, 我拼破4(意指跑進4小時內)快沒氣, 他看來輕鬆,相信大聲的音樂給他很大的幫助 ,只是可以不要放Air Supply的歌嗎?! lost in love and I dont know much....步頻全亂了…不甘心放慢 ,可又甩不掉他。」

南無阿彌陀佛 跑友放送佛經音樂

許多跑友紛紛聲援,有人問為什麼不戴耳機聽音樂?還有跑友表示曾遇過放佛經音樂,步頻隨「南無阿彌陀佛」六拍一循環,「聽了還是不習慣」。

高雄國際馬拉松在周日風光落幕,有選手就戴著口罩對抗空汙。 圖/取自運動筆記臉書粉絲專頁 分享 facebook

高雄馬拉松交管 駕駛群起「嗶」不停

剛風光落幕的高雄馬拉松,最讓跑者靠北的事是空汙,還有在交管路口,機車騎士群起狂按叭猛嗶。

高雄國際馬拉松在周日風光落幕,除了空汙,跑友們對於當天賽道交管也是靠北連連。 記者陳珮琦/攝影 分享 facebook

高雄國馬拉松面臨空氣品質屬橘色等級,主辦單位還事前寄信提醒選手自行參酌參賽。 記者陳珮琦/翻攝 分享 facebook

高雄國際馬拉松2月25日登場,警方當天沿線辛苦交管約10小時,成效卻受批評。 圖/高雄市警交通大隊提供 分享 facebook

東京馬拉松暖心 整座城市「封好封滿」

「台灣馬拉松為何一直不能壯大?」黃姓跑友以日本東京馬拉松為例說,一樣是城市馬拉松,東京整座城市「封好封滿」,沿途更是擠滿主動前來加油的民眾,為國家和城市帶來相當可觀的經濟效益。

日本東京馬拉松的路口交管,不會出現有擋下選手的離譜情事發生。 中央社 分享 facebook

反觀高雄、台北馬拉松號稱國際級馬拉松賽事,但跑友說,竟曾發生選手在交管路口被擋下來,讓車通行,或是汽機車駕駛長按喇叭,甚至破口辱罵,連負責交管的志工也無辜被波及的離譜狀況。