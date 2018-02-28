路跑族崩潰 野狗咬、機車撞....發生一事更讓人爆氣
靠北男友、靠北警察…，臉書社團「靠北」當道，眾多路跑跑友也有不少要「靠北」的事；被野狗團團圍住、巧遇天災人禍，都讓跑者「靠北」不完。
野狗發狂突襲 咬傷兩女跑友
雙北地區在農曆過年前都發生女跑者在河濱公園跑步，遭野狗攻擊咬傷的驚恐事件。
新北市李姓女跑者在大漢橋下河濱公園夜跑2年多，農曆過年前一次夜跑，突然一群發瘋的野狗衝向她狂咬，她用盡全力大吼企圖嚇阻 ，並用手反擊，但野狗沒有停止攻擊的意思。
她因連續狂吼導致換氣過度，幾乎昏厥，後來其他跑友經過協助阻嚇，野狗才散去。李女的跑褲被咬破，雙腳被咬了10幾處傷口，就醫後回家後崩潰大哭。
台北市一名林姓女跑友在政大附近河濱公園晨跑時，也遭3、4隻野狗「團團圍住」，其中一隻白狗從後面偷襲，咬傷她小腿。
專家提醒 視線不要與野狗對焦
新北市動保處長陳淵泉提醒，遭遇野狗攻擊一定要冷靜，最好原地不動，視線不要與野狗對焦，也不要大吼大叫企圖嚇阻，避免刺激到牠；野狗確認你不會侵犯到牠後，可能就會離去。
跑馬路挨撞 跑者、騎士都有罪
跑在河濱公園被狗追咬很無辜，台南徐姓跑友跑上馬路，被後方機車追撞，雙雙倒地受傷，後續賠償問題鬧上法院。
法官認為，馬路若設置人行道，就應該在人行道上跑，沒劃設人行道，只能靠邊行走，不能在馬路上奔跑。徐姓跑友不應選在車來車往的馬路上跑步，一審判徐和撞人的機車騎士都有罪，後來雙方和解，二審宣告緩刑兩年確定。
獎牌設計、里程數標示… 常見跑友砲轟
臉書「靠北馬拉松」粉絲專頁，還有許多跑友覺得「靠北」的事，諸如賽事補給、賽衣或完賽獎牌設計、里程數標示、選手號碼，常見跑友群起砲轟；部分資深跑者會邊跑邊放送手機、收音機音樂，引起正反兩方筆戰。
「可以不要放Air Supply的歌嗎？」
「全馬離終點還有大約5公里， 有位阿伯帶著音樂跑，我們速度差不多， 我拼破4（意指跑進4小時內）快沒氣， 他看來輕鬆，相信大聲的音樂給他很大的幫助 ，只是可以不要放Air Supply的歌嗎?! lost in love and I dont know much....步頻全亂了…不甘心放慢 ，可又甩不掉他。」
南無阿彌陀佛 跑友放送佛經音樂
許多跑友紛紛聲援，有人問為什麼不戴耳機聽音樂？還有跑友表示曾遇過放佛經音樂，步頻隨「南無阿彌陀佛」六拍一循環，「聽了還是不習慣」。
高雄馬拉松交管 駕駛群起「嗶」不停
剛風光落幕的高雄馬拉松，最讓跑者靠北的事是空汙，還有在交管路口，機車騎士群起狂按叭猛嗶。
東京馬拉松暖心 整座城市「封好封滿」
「台灣馬拉松為何一直不能壯大？」黃姓跑友以日本東京馬拉松為例說，一樣是城市馬拉松，東京整座城市「封好封滿」，沿途更是擠滿主動前來加油的民眾，為國家和城市帶來相當可觀的經濟效益。
反觀高雄、台北馬拉松號稱國際級馬拉松賽事，但跑友說，竟曾發生選手在交管路口被擋下來，讓車通行，或是汽機車駕駛長按喇叭，甚至破口辱罵，連負責交管的志工也無辜被波及的離譜狀況。
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