大樂透第107021期頭獎槓龜

2018-02-27 22:26 中央社 台北27日電



大樂透第107021期今天開獎。中獎號碼為03、23、18、28、01、44，特別號10；派彩結果，頭獎槓龜。

貳獎1注中獎，得獎金223萬3180元；參獎有46注中獎，各得獎金5萬2281元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。