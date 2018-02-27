上了年紀摔不得！ 醫師提醒：沒必要別爬高

2018-02-27 21:57 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



繆德生不慎跌落重傷頭部。圖／截自警方提供影片 分享 facebook

不滿軍人年改方案，反年改團體今晨衝入立法院抗議，卻發生退役上校、藍天行動聯盟秘書長繆德生攀爬議事處大樓卻不幸墜落重傷。對此，資深急診醫師提醒，不論幾歲都必須慎防從高處墜落的意外，尤其是上了年紀的民眾，由於肌力、平衡感、骨質密度都較差，如果不慎從高處摔下來，輕則骨折，重則癱瘓或致命，不可不慎！

去年初先後發生了知名歌仔戲小生小明明（巫明霞）在浴室滑倒、撞傷後腦勺過世的憾事，以及台泥董事長辜成允在於晶華酒店階梯摔傷撞到頭，緊急搶救仍宣告不治的意外，各界也因此關注銀髮族摔倒的問題。資深急診專家、開業醫師王國新表示，不論幾歲都必須慎防高處摔落，年紀愈大愈是摔不得，尤其不應該在沒有任何防護的裝備下爬高！

王國新表示，急診收治過一名農夫，為了爬高修剪樹葉，結果不小心從樹上跌下來，送醫急救時不但昏迷，整個後枕骨都碎掉了，而為了急救必須插管，但卻因為顱內腫脹壓迫咽喉，管子插不進去，最後緊急氣切插管，這名患者後來也無法救回。農夫做了一輩子的工作，卻輕忽爬高時必要的保護裝備而發生致命意外，令人遺憾。

很多上了年紀的民眾不服老，認為自己年輕時體力好，因而過於輕忽爬高所帶來的危險，王國新說，最常見的就是居家收納物品放太高，必須墊椅子或是爬梯子才拿得到，有時一個不小心就摔傷了，如果不慎摔到頭，往往都是致命傷害，尤其是撞到頭之後意識不清或昏迷，通常都有顱內出血的可能。

王國新說，很多老人家為了避免家人擔心，有時跌倒或撞到頭，並不會跟家人說，但有時頭部外傷造成的慢性出血，在第一時間沒有明顯症狀，但三、四天之後會有一些症狀浮現，例如兩邊眼眶瘀青、鼻子與耳朵流出紅色血絲夾雜青色的液體、耳後瘀青等，都是硬腦膜出血的跡象。