文湖線列車異常 至少130名旅客受影響

2018-02-27 21:54 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北捷運文湖線西湖站往南港展覽館站月台，今天晚上8時56分有一輛列車無法自動行駛，車上130名乘客被迫改搭下一班車，故障列車約晚上9時3分排除，路線才恢復正常營運。

北捷公司表示，異常發生後約7分鐘才將故障列車移置、淨空軌道恢復正常營運，過程中也調度調整列車班距，至於列車異常原因將於收班後詳查。