加油站汙染土壤地下水 環署研發「指紋圖譜」追元凶

2018-02-27 21:18 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



環保署土汙基管會執秘陳世偉說明柴油指紋圖譜鑑識技術。記者侯俐安／攝影 分享 facebook

全台2700多座加油站中，曾有162座加油站遭汽柴油汙染土壤及地下水遭列管，比率達到6%，汙染物以總石油碳氫化合物或苯為主，至今仍有71家仍在列管，嚴重將影響員工與居民健康，卻常因汙染地下水四處流動等因素、難以追查源頭，環署耗時5年完成柴油的油品指紋圖譜鑑識，1個月就能確認汙染來源，要求行為人整治。

國內兩大柴油油品來源為中油及台塑，中油又可分為桃園及大林兩煉油廠。環保署從2013年起與中油開發我國本土化柴油指紋圖譜鑑識技術，環保署土汙基管會執秘陳世偉說，初期先以柴油為主，未來也將把這套模式運用於汽油、重油，讓所有汙染源都能快速釐清。

陳世偉解釋，圖譜辨識就像人類DNA鑑定，油品中的特定物質，包含「生物指標」（biomaker）及「多環芳香烴」（PAHs）都具備來源特徵，不易受生物降解或風化作用影響，長時間存在下仍能保持一定特質，可作為見識指標。

例如地方環保單位追查到某場址有柴油洩漏時，兩側卻分別有一間加油站、一間工廠，過去難以判別究竟是何處洩漏，只能透過地質、水文流向等綜合判斷，卻仍會發生難以追查源頭的情況，此時就能利用圖譜辨識找到汙染源、釐清責任，環保署已在目前列管的71家汙染場址中，挑選22家測試也證實技術成效。

陳世偉表示，我國油品供應來源單純，建立本土化柴油指紋圖譜鑑識技術及調查數據資料庫後，未來可應用於油品汙染環境中比對，當汙染場址附近有兩、三家加油站時，可透過圖譜辨識找到元凶，即使這兩、三家的油品來源一樣，也能透過年份分析，獲知引進油源時間點，以科技數據釐清汙染責任。