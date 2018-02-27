影╱黃聲遠威尼斯建築展 台灣館曝光

2018-02-27 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



「台灣是個辛苦又美麗的地方。有颱風、地震，有揮之不去的資本主義發展迷思。有衝突不斷的公共決策，還有老是以為世界由他們定義的大鄰居。戰爭的幽靈盤繞，而我們仍然可以有自由的心靈。」

建築師黃聲遠輕聲念起獲日本建築獎吉阪隆正賞的得獎辭，這段話將放入2018年威尼斯建築雙年展台灣館，向世界展現台灣建築的態度。

黃聲遠帶領的「田中央工作群」工作團隊，20多年來在宜蘭實踐理念的成果，將以「活在宜蘭：連接山海水土」為題，代表台灣參加今年的威尼斯建築雙年展。今天該館在新竹舉辦1:1組裝記者會，邀媒體搶先一睹5月將至威尼斯展出的展場面貌。

「活在宜蘭」由台灣現代建築學會理事長王俊雄及芬蘭建築師Juhani Pallasmaa策展。王俊雄表示，展覽的核心概念發想於建築師黃聲遠2003年所提出的「自由城市」之宣言。這個宣言，不但是黃聲遠帶領的「田中央」創作經驗的總結，也預告了田中央今後的創作走向。

國美館館長蕭宗煌表示，黃聲遠於宜蘭在地深耕20多年，擁有超過50組建築景觀作品，其營造「活在場所」的獨特方式，切中2018威尼斯建築雙年展主題「自由空間（Freespace）」。

2018威尼斯建築雙年展策展人為來自愛爾蘭的兩位女性建築師伊馮娜‧法瑞爾 (Yvonne Farrell)和雪莉‧麥克納馬拉 (Shelley McNamara) 所提出。她們以「自由」的精神詮釋建築的人文價值，強調人和場所之間分享、循環及互相回饋的生態關係，並強調自由空間亦聚焦於自然免費贈與的資源。

「我們不崇尚大師，而是崇尚建築的態度。」王俊雄指出，當全世界競相崇拜明星建築師時，台灣解嚴後的建築文化，卻無此一「崇拜明星」的風氣，田中央的作品正可展現台灣獨特的建築理念。

展場一張地圖展示田中央工作群在宜蘭的作品地點，50件作品都位於「田中央」事務所方圓30公里以內，開車半小時內可達。當台灣喜歡邀請明星建築師「跨國」設計，王俊雄認為，這樣的距離可以讓建築師隨時來往工地和工作室，像農夫一樣細心呵護他們的稻子。

「表達大建築很簡單，如何表達小建築？」王俊雄說，田中央的作品是「小地方的小事情」，如何用展覽呈現是一大挑戰。2015年開始，田中央的作品在日本、歐洲巡迴展覽，不斷面臨此一挑戰。還有歐洲建築師問他，「田中央跟土地很『黏』，可不可以挖一塊泥土來歐洲展出」。

經過多次試驗，他認為用影像可以解決「小建築如何展覽」的問題。因此他規劃的威尼斯台灣館，訪客一進展場便被大量影像包圍，這些影片是團隊工作和生活縮時影像，以及紀錄片導演江國梁長期拍攝田中央的影片，讓訪客彷彿「活在宜蘭」，體驗田中央用建築展現的生活美學。

訪客接著進入模型區，此區展出田中央手作的多座工作模型，展現田中央的工作狀態。展場還擺上多張從田中央事務所運來的椅子，邀訪客坐下，感受田中央特有的角度與視野。

展場放上田中央工作群事務所中的椅子，中坐者為建築師黃聲遠。記者陳宛茜/攝影 分享 facebook