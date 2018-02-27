婦人左腰脂肪瘤自爆 如不定時炸彈

2018-02-27 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市50歲婦人日前突然覺得左腰疼痛，休息也不見好轉，急診發現是左腎大量出血，經栓塞治療止血。

中山醫學大學附設醫院醫學影像部醫師黃馨慧說明，病患因腎臟血管肌肉脂肪瘤破裂，腎臟血管肌肉脂肪瘤為良性腫瘤，好發於中年女性，若腫瘤超過4公分，約有4成機率可能出現自發性破裂，導致出血甚至引發休克，猶如不定時炸彈，建議接受栓塞等治療。

這名婦人表示，她身體一向健康，日前左腰突然出現悶痛感，一開始以為肌肉拉傷，但休息近二個小時後，還在痛，到醫院就診，醫師提到是左腎有一顆約8公分的血管肌肉脂肪瘤破裂，且不斷出血，她才想起，4年前曾健檢發現腎臟有顆良性腫瘤，醫師有建議追蹤，但因為是良性，也不大，就不以為意，沒想到竟長到8公分大。

黃馨慧說明，婦人到院時生命跡象還算穩定，但痛感越來越嚴重且臉色蒼白，經腹部電腦斷層掃瞄，發現她左腎周圍有大量出血，且腎臟組織已被腫瘤壓迫變形，經施行腎動脈栓塞治療，才止住出血，目前穩定恢復。