日本空運來台！ 「完全養殖」黑鮪魚隨時想吃就吃

2018-02-27 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



推出黑鮪魚的美味套餐。記者張芳瑜／攝影 分享 facebook

在日本料理生魚片中，「黑鮪魚」的油脂豐厚，入口即化，是非常頂級的食材，但往往因為季節及產量而且價格不斐，讓消費者望之卻步。現在有國內餐飲業者看準商機，從日本引進號稱「完全養殖」黑鮪魚，由和食EN料理長佐京主廚親自將黑鮪魚，以精湛俐落的刀工分解切塊，呈現極緻的美味生魚片給顧客。

完全養殖的黑鮪魚標榜魚貨、品質、價格穩定。其養殖技術，目前澳洲及日本都已成功進行，採取方式是先遠洋捕獲幼魚，再到近海進行人工圈養。而日本近畿大學與水產廳水產所研究黑鮪人工養殖已將近40年，近年成功將魚卵孵化，並穩定飼養成長，真正達到完全養殖境界。同時透過飼料、養殖技術改進，穩定黑鮪魚肉質，加上價錢實惠，越來越受消費大眾歡迎。隨著黑鮪養殖產業快速擴張，目前日本近畿大學與水產廳水產所研究甚至還可供應魚苗讓民間養殖，穩定供應日本國內餐飲需求。

反觀台灣的氣候、環境，加上颱風多，並不適合養殖黑鮪。台大海洋研究所教授指出，一條重達一、兩百公斤的黑鮪，每天要吃體重五分之一的食物，養殖成本過高，現階段很難商業化。關西・食・輸出推進事業協同組合理事楠木真吾表示，目前台灣已有餐廳進口，未來也會積極推廣，讓更多民眾也可以享受到「完全養殖」的黑鮪魚的美味。

料理長佐京主廚親自將黑鮪魚分解切塊。記者張芳瑜／攝影 分享 facebook

「完全養殖」黑鮪魚無論口感、油脂、色澤，皆不輸野生捕撈的品質。記者張芳瑜／攝影 分享 facebook