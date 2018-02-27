機捷桃機首班車 3月1日起提早15分鐘發車

2018-02-27 19:45 中央社 桃園27日電



桃園大眾捷運公司27日宣布，3月1日起，增開機場直達車往北班次，普通車加開往南班次，其中首班車將提早15分鐘。 中央社 分享 facebook

桃園大眾捷運公司今天指出，經過一年時間，機捷往返桃園國際機場搭乘率穩定成長至31%。3月1日起，增開機場直達車往北班次，普通車加開往南班次，其中首班車將提早15分鐘。

桃捷公司發布新聞指出，桃園園機場捷運為機場聯外最便捷的交通工具，經過一年時間，搭乘率已經穩定成長至31%，顯示民眾對機場捷運的需求大，並培養出使用習慣。

桃園捷運公司宣布從3月1日起，增開機場直達車往北班次，普通車加開往南班次，擴大整體營運時間，更貼近機場乘客南來北往的使用需求。

其中直達車往北部分，A13機場第二航廈站營運時間將提前，首班車發車時間提早15分鐘，末班車收班時間延後13分鐘；A12機場第一航廈站首班車發車時間亦提早15分鐘，末班車發車時間延後14分鐘。

桃捷公司表示，經調整提前的時刻表，從A13桃園機場第二航廈發車的首班車為清晨5時57分，末班車為晚間10時55分。

桃捷公司表示，在普通車往南部分，將擴大服務機場清晨和深夜旅客，機場往南同步加開普通車，A12機場第一航廈站首班車發車時間提早14分鐘，讓搭乘高鐵往南乘客，抵達A18高鐵桃園站有半小時充裕時間轉乘高鐵首班車。