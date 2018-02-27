影／威尼斯建築雙年展 「活在宜蘭」展現自由台灣

2018-02-27 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



「真正的自由不是離開，而是可以選擇留下來。」國美館館長蕭宗煌念著建築師黃聲遠文章中的一段話。2018威尼斯建築雙年展台灣館，選出台灣現代建築學會提案「活在宜蘭：連接山海水土」，代表台灣參展明年的威尼斯建築雙年展，2月27日舉行組裝記者會，首度曝光展場設計。

「活在宜蘭」策展人為灣現代建築學會理事長王俊雄副教授及芬蘭建築師Juhani Pallasmaa。王俊雄表示，展覽的核心概念發想於建築師黃聲遠2003年所提出的「自由城市」之宣言。這個宣言，不但是黃聲遠帶領的「田中央」創作經驗的總結，也預告了田中央今後的創作走向。

2018威尼斯建築雙年展主題為「自由空間（Freespace）」，策展人為來自愛爾蘭的兩位女性建築師伊馮娜•法瑞爾 (Yvonne Farrell)和雪莉•麥克納馬拉 (Shelley McNamara)所提出。她們以「自由」的精神詮釋建築的人文價值，強調人和場所之間分享、循環及互相回饋的生態關係，並強調自由空間亦聚焦於自然免費贈與的資源。

為了完整詮釋田中央的「自由城市」建築理念，策展人王俊雄邀請「嶼山設計」創辦人林聖峰一起攜手打造台灣館。王俊雄表示，展場汲取所在基地普里奇尼歐宮因為威尼斯地層下陷而自然起伏的地板，和高聳壯麗的穹窿天花為素材，運用纖細的鋼架系統，展出有著宜蘭山水農田為背景的田中央建築創作影像，搭配田中央手作的多座工作模型，展現田中央的工作狀態。

展覽分為三大主題，一是為台灣獨有的半戶外大棚架所創造出公共生活的意義、二是城市永續經營的策略「維管束計畫」，以及探討死亡之後與土地連結的抽象議題「重回大地」。

●第16屆威尼斯建築雙年展台灣館將於2018年5月26日至11月25日於義大利普里奇歐尼宮舉行。