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守護「飛魚」資源 海巡艦艇巡邏蘭嶼海域

2018-02-27 15:46聯合報 記者尤聰光╱即時報導

海巡署今天在台東蘭嶼舉行護漁誓師大會，並出動各式艦艇守護蘭嶼海域，嚇阻大型船隻濫...
海巡署今天在台東蘭嶼舉行護漁誓師大會，並出動各式艦艇守護蘭嶼海域，嚇阻大型船隻濫捕飛魚。圖／第十三岸巡總隊提供
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每年2月至7月，為台東蘭嶼地區飛魚迴游季節，但經常發生大型漁船濫捕情形，造成飛魚生態及當地漁業枯竭，海巡署第十巡防區轄屬第十三岸巡總隊、第十五海巡隊及第八巡防區所屬第十四海巡隊，今天在蘭嶼開元漁港聯合誓師大會，展現護漁決心。

東部地區巡防局局長胡忠安表示，這次護漁誓師大會，除了局本部所屬單位外，也結合台東縣政府、警察及當地環保團體等13個單位共同辦理；護漁期間，將依勤務狀況派出海巡艦艇為主，多功能巡緝艇為輔，護漁範圍以台東縣政府公告限制區域的3、6、12海浬以內。

海巡署護漁台東
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