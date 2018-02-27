中市抽檢元宵食品 2乾薑殘留農藥

2018-02-27 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市食安處提醒民眾，選購乾薑時，可挑選有認證且來源清楚的農產品。圖／台中市食安處提供 分享 facebook

台中市食安處今天公布抽驗市售湯圓、甜湯配料、薑等共91件元宵食品，結果發現2件乾薑有殘留農藥，分別是喜美超市大雅店的乾薑檢出殘留農藥「三賽唑」0.05ppm、喜美超市楓樹店乾薑檢出殘留農藥「三賽唑」0.03ppm，二件出問題乾薑已下架、不得販售，並移至彰化縣衛生局辦理後續調查。

台中市食安處抽驗21件紅白湯圓、23件芝麻湯圓、花生湯圓、鮮肉湯圓等元宵，以及烹煮元宵甜湯用的紅豆、綠豆、花生配料31件及老薑16件，檢驗項目包含防腐劑、著色劑、黃麴毒素、農藥殘留等。

台中市食安處抽驗發現，喜美超市大雅店、楓樹店抽驗的乾薑，分別檢出檢出殘留農藥「三賽唑（Tricyclazole）」0.05ppm與0.03ppm。

食安處說明，三賽唑是一種農藥，依食安法規定是不得檢出，它的生物毒性會對眼睛有輕微刺激性，對水生動物毒性較高，經動物試驗顯示，三賽唑在動物體內會經由尿液及糞便途徑被快速及廣泛代謝。

食安處提醒民眾，選購乾薑時，可挑選有認證且來源清楚的農產品，食用前可先用清水浸泡至少15至20分鐘，再以流動水沖洗2至3遍以上洗淨，減少農藥殘留。選購湯圓時，可留意產品包裝、標示，現場製作的元宵則要注意製作場所環境衛生問題。

台中市食安處抽驗喜美超市乾薑。圖／台中市食安處提供 分享 facebook

台中市食安處提醒民眾，選購湯圓時，可留意產品包裝、標示。圖／台中市食安處提供 分享 facebook