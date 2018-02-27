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環保不是不吃不喝 文化銀行開發環保天燈

2018-02-27 11:20聯合報 記者林良齊╱即時報導

「環保不是不吃不喝不出去玩，而是面對生活中的選擇可以多在乎點環境」，文化銀行共同創辦人邵璦婷引用別人的話語。因此，在2年前偶然一次前往平溪時發現車站掛滿許多天燈、也耳聞有環保團體希望禁止施放天燈，才會開始研發環保天燈，並擬在今年元宵節公開試放，未來更希望成為世界首個碳中和天燈。

文化銀行開發出的環保天燈。圖／文化銀行提供
文化銀行開發出的環保天燈。圖／文化銀行提供
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由文化銀行研發出最新的第二代環保天燈包括天燈紙，支架等都是由紙漿構成，雖然目前測試的天燈仍是由手工製作、黏製而成，因此目前正透過募資網站募資，希望能夠開模量產並與當地商家及政府合作。

2016年由交通大學人社系畢業生邵璦婷與其他交大學生共同創辦的文化銀行關注全台各地傳統文化、匠師等，目前已累積140多名師傅的故事，也在2016年9月他們開始關注天燈的問題。

據文化銀行統計，每年平溪至少施放30萬顆天燈、如以回收率9成計算，每年至少有4.5噸天燈未被回收。邵璦婷認為，透過撿拾天燈的效率太低，因此研發出整顆可以燃燒殆盡的天燈。

邵璦婷表示，許多人可能會認為「不如直接禁放天燈」最快，但不再於禁止這些問題的產生，而是要解決這些問題，禁放天燈很容易，被背後可能會有包括生計、景點、形象的的消逝，因此才會開始研發環保天燈。她也舉例現行往往有人因為空氣汙染因而禁燒金紙、燒香等，但是否可以找到平衡點。

她也說，環保天燈燃燒的方式也有排碳的問題，因此希望環保天燈的經費撥部份予種樹基金，未來更打算引進PAS2060碳中和機制成為世界第一顆零排碳的天燈。

但成本較高的環保天燈如何與現行的天燈競爭？邵璦婷指出，現行平溪每顆天燈約從150至200元不等，商家的利潤極低，未來推出的環保天燈雖然價格可能較高，但期待結合在地深度旅遊，讓店家獲得較高利潤的同時也帶給消費者好的旅遊品質。

文化銀行開發出的環保天燈。圖／文化銀行提供
文化銀行開發出的環保天燈。圖／文化銀行提供
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