回響／卡丁車屢傳意外無法管 教育部將跨部會研議

國內卡丁車屢傳意外，《聯合報》昨報導卡丁車無法可管，各部會互推皮球，立委、學者建議應由教育部或觀光局主責。對此，教育部體育署長林德福昨天表示，最近就會找相關權責單位共同開會研議，包括土地的管制單位營建署、管理遊憩的觀光局、主管車輛的交通部路政司，以及卡丁車業者及中華賽車會等，希望這些單位進行協調。 國內卡丁車屢傳意外，卻因無法可管、業者無規則可循，導致業界規範混亂，消費者毫無保障。記者侯俐安/攝影 分享 facebook

「不能說政府都不管啊！」林德福說，既然有業者希望合法設立卡丁車，就應該要告訴他們，應該要在什麼樣的條件下才能設立，他認為這要有一個規範，才能讓地方政府在執行時能有所依循。他也強調，目前已交代署內運動設施組及全民運動組積極處理，預計最近就會開成會議。

交通部觀光局則表示，觀光局「觀光遊樂業管理規則」所管轄的遊樂園需占地5公頃以上，目前僅能管到麗寶國際卡丁車，比照國際汽車聯盟及國際卡丁車會標準，安全駕訓、道路規格、交通教育等皆有嚴格規範，講師也都有通過國際證照；但內灣、墾丁路邊的遊樂區或卡丁車場，不符觀光遊樂園資格，建議由體育署訂定國內管理辦法及罰則。

在台灣，中華賽車會依照國際賽車協會有訂定「卡丁車競賽特別規則」，包含車手需年滿14歲、有執照，並需配備賽車服、手套等基本裝備。不過卡丁車業者也指出，該規則僅針對「賽事」，內灣、墾丁等一般消費者「體驗型」，業者只能自行制定規範，導致年齡、身高及教育訓練無章法，常見民眾穿短褲、拖鞋就上場，不符國際規範，政府單位應制定統一標準。

行政院消保處則表示，卡丁車室內外場地規劃、車輛安全性、消費者年齡限制、教育訓練及保險等應由體育署立法，必要時消保處將會介入協調。