明天恐雷雨 彭啟明：聽到雷聲快回室內

2018-02-27 08:19 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



今天天氣明顯回溫轉晴。記者張雅婷／攝影 分享 facebook

今天天氣明顯回溫轉晴，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，北部中午高溫可以到24-25度，中南部可以到27-28度，務必要好好把握，因為明天天氣要變化了。

他說，明天上半天預期將有波鋒面通過，鋒面的尾巴掠過台灣，中部以北的雨勢較大，南部也有短暫陣雨發生，幾乎全台都會有下雨機會，不過北部還是較多，也有閃電打雷的機會，事實上1月初曾有冬雷，上周也有今年第一道春雷發生，閃電打雷在一年四季都會發生，不過這時候開始的確會開始大規模的系統發展，要注意防雷了。

彭啟明表示，這波鋒面走得頗快，預計下半天會逐步緩和，不過都還有變動空間，因為通過台灣的不是鋒面的主體結構，是在末端，這種情形的變化程度會較高，可能在晚上之前北部就會脫離雨勢轉晴，但還是要留意殘留水氣。鋒面通過後，會轉為偏南風，接下來幾天台灣進入一個相對穩定的回溫天氣，每天都會稍回溫，預計周五、周六可能會接近28-30度的高溫，春裝可以準備了，和過去這幾天不大相同。

再下一波的變化可能在下周一，彭啟明表示，預期北邊有鋒面南下，這波後續有冷空氣南下，會和未來幾天有相當大的反差，不過還不到非常低溫的程度，但感受上會和周末有相當大的差異，建議要留意這變動。

彭啟明表示，台灣的春天特性就是常常會有冷暖空氣的對峙移動，很容易有濃霧發生，空氣品質也會受到干擾，提醒遇到大霧時，該有的防護及除霧方式要多留意，才可以減少不必要的意外。

他說，明天有機會在台灣發生雷雨，每年的閃電雷擊造成的損失在台灣是明顯被低估的，尤其是不少人存在是做壞事才會被雷公打，這是錯誤的印象，其實每個人都要多留意這種風險不只有在企業、工廠，有存在我們許多的戶外活動及家庭內，在沒有較好的工具及監測時，聽到雷聲請入室內是一個必須的做法。