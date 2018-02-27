吳德榮：周四高溫可達30度 周五至周日可能更熱

2018-02-27 06:20 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



今天各地為溫暖舒適的天氣；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，西半部晴時多雲，北台灣高溫約在25度左右，中南部高溫在27度至29度，日夜溫差大；東半部多雲時晴，鄰近山區有一些零星飄雨的機率。

明天228白天鋒面雲帶快速通過，吳德榮說，雲帶內垂直風切大，及潛在不穩定，為有利對流胞發展的條件；但若要發生第一響春雷，則雷雨胞的壽命必須能維持到接觸陸地，或直接在陸上發展，並被觀測到閃電及雷聲，所以還有不確定性。尤其對流胞的強度及其時空的分布，其可預報度是受到理論限制的。

吳德榮說，中央氣象局及歐洲模式皆模擬，鋒面雲帶寬度狹窄，且快速掃過台灣，影響持續不到半天，入夜後降雨停歇。

周四至周日(1至4日)各地大都晴朗穩定，氣溫大幅回升；白天溫暖微熱，他說，周四西半部高溫將升至30度左右、周五至周日更可能超過30度以上，早晚偏涼。直到下周一(5日)另一波鋒面接近，大氣趨於不穩定，天氣才再轉變。

吳德榮表示，從明天起至下周一，台灣附近大氣回暖、晴朗穩定、近地層水氣多，已進入春季容易起霧的天氣型態；西南部清晨容易因輻射冷卻，空氣中水氣達飽和而有輻射霧發生；大範圍近地層的偏南風，流過大陸沿海的冷海水面，暖濕空氣受冷卻而飽和，則是平流霧發生的條件，馬祖、金門受到影響的頻率較高；應隨時注意中央氣象局的監測報告及其所發布的特報。

中央氣象局說，今天東北季風減弱，氣溫回升，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

明天鋒面通過，中部以北及東北部地區將轉為有短暫陣雨的天氣，並且有局部較大雨勢發生的機率，而其他地區也會有局部短暫陣雨，鋒面通過時，若對流發展旺盛，不排除有雷雨發生的可能，適逢假日，外出活動請務必攜帶雨具；鋒面後並沒有明顯的冷空氣南下，但因降雨所致，溫度略微下降。

周四天氣會恢復穩定，水氣逐漸減少，但東半部地區及北部山區仍有機會出現局部短暫雨，西半部地區陽光露臉，為日夜溫差大的天氣型態。

周五至周日在偏南風環境下，氣溫逐漸上升，各地大多為多雲到晴，溫暖舒適的天氣，僅東半部及西半部山區有零星短暫雨。

下周一鋒面接近，水氣增加，北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，其他地區雲量也多，溫度也略降。