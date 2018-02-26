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影╱新移民之女化身射箭女將　今年9月晉升台大新鮮人

2018-02-26 23:05聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

現就讀台東體中的勇敢尋夢的體育女將蔡進添，母親是大陸新移民，父親是榮民，小學五年級時父親過世，她身為家中長女，一肩承擔照顧家的責任，在困境中仍不放棄運動。去年她透過希望入學管道錄取台大政治系，成為準台大新鮮人。她表示，射擊最難的是「與自己對話」，隨時調整心情打下一發，「每一步都是歸零的過程」，這項運動讓她變得更沉著與深思熟慮。

蔡進添國小練的是田徑，在校學業成績表現優異，上高中後選擇到台東體中練習空氣步槍。投入射擊運動，一學就是6年，競賽時常有不錯成績，她也將比賽獎金用來補習。她笑稱自己是愛動的人，碰上「很冷靜」的射擊，一度讓她陷入困境，幸好當時的指導教練李峰南提醒她，「要將困境挫折視為貴人」，才讓她轉念。

蔡進添說，射擊最難的是「與自己對話」，當第一發只打9分時，要想如何調整心情打下一發，才不會影響整場成績。她指出，「越困苦的環境，越磨練人的鬥志」，而家人是她持續向上的動力。現階段她希望進入台大後，能開闊視野，學習到以前不曾學到的知識。不過未來仍希望能進入警察大學就讀，成為一名警察。

她透露，自己很喜歡美國女作家泰絲．格里森的作品，希望未來能成為像她筆下般厲害的英雄人物，無論發生何事都能奮不顧身打擊犯罪。

另一名選手吳韋憫，從國小開始培養游泳興趣，一次比賽中，他的膝蓋韌帶舊傷發作，卻還是忍痛參賽，為的是賺取比賽獎金貼補家用。他的父親從事鐵工，收入不穩定，母親右手殘疾、不方便工作，他主動分擔家務，是名孝順的孩子。國中時蒲建成教練觀察他執著認真的特質，建議他轉往輕艇隊發展，他憑著不懈的運動精神獲得多次冠軍，更榮獲總統教育獎。

蒲建成表示，吳韋憫是苦練型的選手，不管耐力訓練再辛苦，他始終如一，以積極的態度力爭上游，「很少聽他喊累、喊苦」。吳韋憫雖然得過許多冠軍，仍會遇到瓶頸、撞牆期，例如身體疼痛不適、心裡難過等，這時家人、隊友以及教練的鼓勵，就變成他永不放棄、每天下水訓練的動力。

教育部體育署透過「蒲公英計畫」，邀請攝影團隊拍攝數名年輕運動家，希望傳達運動家精神，並讓社會大眾看見運動員背後的甘苦。體育署長林德福表示，希望藉由這些逆風飛翔的故事，帶給年輕人正確的人生觀，並喚起民眾對偏鄉學童運動權益的重視。影片請上教育部體育署網站 http://www.pgyschool.com/index.php 查詢。

勇敢尋夢的體育女將蔡進添，一肩承擔照顧家的責任，在困境中仍不放棄運動。去年她透過...
勇敢尋夢的體育女將蔡進添，一肩承擔照顧家的責任，在困境中仍不放棄運動。去年她透過希望入學管道錄取台大政治系，成為準台大新鮮人。圖／截自教育部體育署影片
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吳韋憫是苦練型的選手，不管耐力訓練再辛苦，他始終如一。圖／截自教育部體育署影片
吳韋憫是苦練型的選手，不管耐力訓練再辛苦，他始終如一。圖／截自教育部體育署影片
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體育台大警察

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