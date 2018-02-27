迷當網紅敗給它！ 學童一個寒假近視飆升

2018-02-27 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／報導



隨著手機、平板電腦等3C產品普及化，學生近視率也向下延伸。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院2011年起推動「戶外120 」，希望學童每天在戶外120分鐘，學童近視度數有下降，但後來「寶可夢」盛行，護眼行動又破功。

3C產品當道，有學童年紀輕輕就夢想當「網紅」，每天高頻率滑手機、上網。寒假一過，眼科醫師發現有學童近視度數飆升25度，保護靈魂之窗政策，屢屢被手機打敗。

●寒假迷3C 近視飆升25度

兒福聯盟近日公布「2018年兒少直播現象與影響調查報告」，數據顯示約八成兒少曾使用直播，六成七未來想當直播主或網紅。這項統計暴露兒少與網路世界的關聯密切，也透露兒童視力健康的警訊。

高雄長庚醫院眼科主任吳佩昌說，3C潮流擋不住，但小朋友手機使用太多會傷視力，尤其寒假待家裡常看電視、打手機、玩手遊，度數容易飆升。

學童過度使用3C產品，危害視力健康。 記者王昭月／攝影 分享 facebook

他收治幾個學童，才過個寒假度數即增加25度。農曆過年前夕，還有多例高度近視導致視網膜剝離的病例，緊急安排急診刀治療。

●年增100度 5年就有失明風險

吳佩昌說，小朋友一旦近視未積極治療，國中小階段每年約會增加100度，高中約增50度，換句話說，才5年時間就會達世衛組織定義的高度近視（500度），具失明的風險。

●法禁帶手機到校 美下課教室鎖門

世界各國為保護兒少的視力健康，方法不一而足，法國總統馬克宏今年9月將兌現競選政見，要求15歲以下學童到校全面禁帶手機；美國洛杉磯的學校下課時間教室會鎖門，讓學童都到戶外；澳洲雪梨則規範學童每周要有13.75小時在戶外活動。

法國總統馬克宏今年9月將兌現競選政見，要求15歲以下學童到校全面禁帶手機。 圖／路透社 分享 facebook

反觀台灣，2006年行政院帶頭約花10億，改善教室燈光，調整課桌椅、推動護眼操、遠望凝視，進行學童視力保健，但近視度數依然往上增。2011年起改推「戶外120」，學童度數每年調降1%，但因寶可夢盛行破功。至於「下課教室淨空」政策，因執行上欠缺考核機制，還待落實。

●配眼鏡先看眼科 眼鏡行反彈

學童視力出狀況，業界爭食「市場」。今年元月，衛福部「驗光人員法施行細則」第6條修正條文上路，規定6歲到15歲學童第一次配眼鏡，需先看過眼科，由醫師開立處方箋 ，確認不是假性近視才可。

眼鏡行或專櫃備有驗光師，提供配眼鏡服務；但法令規定6到15歲學童第一次配眼鏡，需先看過眼科，由醫師開立處方箋，引發議論。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

透過視力檢查能發現高度近視個案與高風險族群，早期追蹤治療。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

這項規範引發非議，陳姓眼鏡業者說，法案通過後，取得專業證照的驗光人員算是有「牌」，但法令要求配鏡學童需先轉介眼科，萬一轉出後不回流，將損及配鏡業權益。

高雄市驗光師公會理事長盧崇懷表示，驗光師獲國家認證，也具有專業，應有能力執行驗光工作，希望眼科醫學會及驗光業坐下來協商，合力把國人的視力弄好才是要務。

●眼醫：近視是疾病 小心病變

吳佩昌說，大家應共同為國人視力把關，不該只做商業考量。15歲以下學童配鏡前要先轉介眼科醫師診斷，主要是國中小學童尚有假性近視，易導致配鏡時度數配得過深，反而讓學童度數增加過快，因此必須先行排除。

吳佩昌說，近視其實是一種「疾病」，但國人多認為只要配眼鏡就好，忽略積極治療，結果後端引發黃斑部病變，白內障、視網膜剝離的風險奇高，花費的個人、家庭及健保等成本都難以計算。