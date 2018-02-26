研究：流感病毒不僅飛沫傳染 空氣懸浮恐「呼吸」中鏢

2018-02-26 22:16 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



避免流感上身，關鍵在於接種疫苗，新光醫院副院長高尚志醫師建議民眾，務必踴躍打流感疫苗。圖／新光醫院提供 分享 facebook

美國馬里蘭大學（University of Maryland）最新研究發現，流感病毒不僅會透過患者咳嗽、打噴嚏或說話造成飛沫傳染，即使不透過飛沫，流感病毒微粒也可懸浮於空氣中導致感染，純呼吸都可能染流感。

新光醫院醫療副院長高尚志表示，流感病毒感染能力超強，除了一般人所熟知的咳嗽、打噴嚏等近距離飛沬傳染之外，即使感染者離開了現場，空氣中的懸浮微粒仍可能藏有流感病毒，只要吸入肺部，就可能致病。建議民眾，在流感流行時期，外出應該多戴口罩，勤洗手。

衛福部疾管署副署莊人祥說，此篇研究顯示，從流感患者呼出的氣體中，確實檢測出流感病毒，但是否因此造成流感透過空氣傳染，此研究尚未證實。雖仍需後續更多相關研究證實，但目前無法排除有此可能性。

莊人祥強調，以當前流感病毒的主要傳播方式，仍以飛沫傳染為主，其次才是接觸感染，如已確診感染流感或有類流感症狀，應勤洗手、暫時停止上班上課，出入人潮擁擠公共場所配戴口罩。

網路上也流傳，在感染病毒的初期，症狀尚未明顯之際，可以趕快漱口、洗臉或服用維他命，降低流感病毒量以及發病機率。對此，高尚志表示，如已經被感染，光這些動作無濟於事，建議依醫囑立即服用克流感，一天一顆，就能盡快將病毒壓下來，緩解症狀。