日本旅台作家：別再說「不要再有下一個福島」

2018-02-26 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



「福島，元気?-福島交流計畫」去年11月底於華山舉辦為期七天的影像紀實展。圖/擷自「福島，元気?-福島交流計畫」粉絲專頁 分享 facebook

在台灣的反核運動常見「反核，不要再有下一個福島／NO NUKES, No More Fukushima」的標語，媒體習用「核災食品」代表台灣目前禁止進口的福島等5縣食品。前日本外交官、現旅居台灣的歌手兼詞曲作家馬場克樹在nippon.com日本網專欄寫道，「核食」這個用語透露出的輕率與無情，和「不要再有下一個福島」這個口號有著相同點，常在不經意間誤傷他人。

對於「反核，不要再有下一個福島」的標語，馬場說，他能理解台灣人不希望福島第一核電廠的悲劇事故，發生在自己土地上的心情。但這樣的口號，不正是把福島全域貼上標籤，在台灣社會中塑造其負面形象嗎？他說，福島第一核電廠離內陸的會津若松，約100公里，與新潟縣的交界相隔160多公里，大概等於台北到台中的距離。想像一下福島縣實際大小，受放射線直接污染的地區僅是一小部分而已。他說，終結核電的旗幟上寫著「No More Fukushima」的文字，是否無意間對福島人造成了二度傷害？「請不要再說〈不要再有下一個福島〉」，因為福島現在仍是許多人日常生活的地方。

馬場說，每次聽到「核食」這個字，作為出身於日本東北的人，感到很心痛。這個用語已超出原有的事情脈絡，塑造出一種「來自福島及鄰近縣市的食品都很危險」的印象，在台灣社會中迅速蔓延。他說，有民調顯示超過8成台灣人說對日本有好感，但為何一談到福島以及鄰近縣市所生產的食品進口問題，態度就變了。

馬場認為，首先是福島核災讓台灣社會感到莫大的危機感。台灣和日本同樣位於地震帶上，民眾擔憂連日本的技術能力都無法預防的危機，萬一發生在台灣，自己能夠處理嗎？反核運動因此聲勢大漲。

馬場分析，台灣爆發食安問題、進口業者假造日本食品產地等，致一般民眾不信任司法、政府及企業。另一方面，福島第一核電廠爐心熔毀等負面消息，遲遲未獲官方證實，讓日本政府的形象蒙上一層陰影，讓人不禁懷疑是否真能信賴日本公布的數據和資料？