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流感病毒附著懸浮微粒 進無人電梯也恐遭感染

2018-02-26 10:43聯合報 記者李樹人╱即時報導

避免流感上身，關鍵在於接種疫苗，新光醫院副院長高尚志醫師建議民眾，務必踴躍打流感...
避免流感上身，關鍵在於接種疫苗，新光醫院副院長高尚志醫師建議民眾，務必踴躍打流感疫苗。圖／新光醫院提供
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電梯裡面明明沒人，卻可能隱藏流感病毒感染危機，越來越多證據顯示，流感病毒無所不在，可以附著於懸浮微粒上，感染者搭乘電梯後，空氣裡就可能藏有病毒，下一個乘客如吸入肺部，就會被感染。醫師建議，如果出現類流感症狀，洗臉、漱口一點用都沒有，應該依醫囑立即服用克流感，1天1顆。

新光醫院副院長高尚志醫師指出，這一波流感疫情比預期中嚴重許多，不少重症患者併發肺炎，呼吸功能變差，住進加護病房，必須倚賴葉克膜。該院就有一名65名男性流感重症患者在感染肺炎之後，病情危急，使用葉克膜，目前已經用了50幾天，迄今尚未脫離險境。

高尚志表示，流感病毒感染能力超強，除了一般人所熟知的咳嗽、打噴嚏等近距離飛沬傳染之外，即使感染者離開了現場，空氣中的懸浮微粒仍可能藏有流感病毒，只要吸入肺部，就可能致病。建議民眾，在流感流行時期，外出應該多戴口罩，勤洗手。

「接種流感疫苗是必要的保護」高尚志說，美國研究發現，流感疫苗效力僅約45%，接種後保護效力可維持4至6個月，但打疫苗仍是現在預防流感的主要方式，施打了後，還可降低合併重症的風險。

值得重視的是，疾病管制署公布流感重症死亡案例，大多併發肺炎，新光醫院105年至106年院內統計，流行性感冒及肺炎連續兩年為該院住院原因第二名，流感及肺炎患者平均年齡更從52歲降至44歲，肺炎不再是長者專屬疾病。

高尚志提醒，糖尿病、慢性腎臟疾病以及肥胖、三高等疾病患者，以及中老年人，除了施打流感疫苗之外，還應該接種肺炎鏈球菌疫苗。台灣家庭醫學醫學會建議，民眾每一年接種流感疫苗、以及接種一劑肺炎鏈球菌結合型疫苗，加強保護力。

網路流傳，在感染病毒的初期，症狀尚未明顯之際，可以趕快漱口、洗臉，或是服用維他命，就能降低流感病毒量以及發病機率，對此，高尚志表示，如果已經被感染，光這些動作無濟於事，建議依醫囑立即服用克流感，1天1顆，就能盡快將病毒壓下來，緩解症狀。

流感病毒流感疫苗肺炎

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