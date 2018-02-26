宜蘭規模5.2地震 和花蓮強震無關

2018-02-26 10:39 中央社 台北26日電



今天清晨2時28分41秒，台灣東部海域發生芮氏規模5.2地震，最大震度宜蘭南澳5級，台北2級，中央氣象局地震測報中心今天表示，這起地震和2月初花蓮地震沒有關聯性。

今天凌晨2時28分，台灣東部海域，發生芮氏規模5.2地震，地震深度17.7公里，最大震度為宜蘭南澳5級、花蓮和平4級、南投合歡山3級，台北市也有2級。

中央氣象局地震測報中心今天表示，這起地震發生位置在宜蘭縣政府南偏東方34.7公里，和月初花蓮地震發生位置不同，並無關聯性，判斷這起地震發生原因是板塊碰撞所致，呼籲民眾不要恐慌。