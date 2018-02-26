愛滋歧視案╱媽媽先考大學示範 阿立終回校念社福

2018-02-26 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



2016年，因感染愛滋遭國防大學為由退學的阿立（中），在昆明防治中心公衛護理組主任莊苹（左）、愛滋感染者權益促進會社工張正學（右）陪同下受訪。報系資料照 分享 facebook 國防大學學生阿立數年前疑因感染愛滋遭退學，屢向校方與衛福部提申訴，引發政府乃至聯合國關切。聯合晚報希望喚起全台關切以阿立為代表的愛滋人權，2016年8月在阿立勇於受訪下，一路大幅追蹤報導，促使總統蔡英文、行政院長林全至國會都表態挺阿立，國防部終於讓步。

今年聯晚30，聯晚再次製作愛滋權益專題，專訪阿立談他近況，也藉此向阿立與支持他的親友和社工致敬。專訪以第一人稱呈現：

我現在會念社會福利科系，是因為我老媽以身作則，先回學校念書。我知道她這麼作，都是為了我。

我在重回學校前，頹廢了滿久。我媽那時在作護理相關工作，看我這樣，就先去大學念書，再把我拉進去，當我學姐。雖然我們不同校也不同科系，但有些科目類似，我有人盯，就不能繼續頹廢了。

我那時也是想老媽這種年紀都去念書了，我怎可能作不到？雖然如此，起初我還是滿排斥去學校，因為我很久沒念書，頹廢久了，就懶得動、生鏽了。後來因為我媽要考試，她念得很吃力，但那科對我很容易，我就帶媽媽去念那本書，結果自己也把讀書的感覺抓回來。

我被退學這整件事，改變了我和家人的關係，對家人有時會有愧咎感。以前我念軍校時，傲氣很重，好聽點可說霸氣，難聽點是「傲嬌」，甚至對父母滿不禮貌。當時我覺得自己可以拿錢給家裡，也可照顧自己，等到意識到自己要被退學時，危機意識才出來。

改變我和家人距離最大的事是，我被退學前，我爸媽都不知我的事；後來知道我是因為這被退學，他們卻沒把我從懸崖推下去，而是接受。

我現在比一年半前的狀況好多了，有事作、腦神經有動起來，也是因為我媽以身作則先去念書。如果她沒這麼作，我可能會一直消沉下去。雖然我講不出感謝媽媽的話，但她應該知道我很感謝，因為我都開始正常上課了。

在學校，我覺得念社會福利相關還滿好玩的，媽媽有些共同科目作業寫不出來，我還幫忙寫。由於我自己就是個案當事人，念社福、權益這些，感受會特別強烈，如果我是局外人，感受可能沒這麼強。

我對未來也有了目標，打算畢業後考高普考。我的路雖然才剛開始走，但我覺得我方向是對的，這就好了；不過也得要養活自己。