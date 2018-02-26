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年後空巢綜合症 老年人傷心又傷身

2018-02-26 10:20聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

台北慈濟醫院身心科醫師王慧懿。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院身心科醫師王慧懿。圖／台北慈濟醫院提供
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70歲的陳阿嬤，平時獨居但身體仍硬朗。一連五天春節假期，像陀螺般沒停過。年初五，兒女一個個返回工作崗位與各自的小家庭，陳阿嬤看著冰箱的剩菜和空蕩的家裡，忽然一陣胸悶、喘不過氣，休息後開始收拾家裡，卻全身痠痛。

陳阿嬤趕緊到醫院就診，家醫科、心臟科仔細檢查，都找不出原因。向子女求助後，隔天女兒陪伴陳阿嬤到台北慈濟醫院檢查，經身心科醫師診斷是「空巢綜合症」，提供一些調整作息的建議，並請女兒多關心阿嬤，阿嬤才逐漸恢復活力。

台北慈濟醫院身心科醫師王慧懿指出，「空巢綜合症」是指父母因子女長大成人離開家而感到悲哀孤單，由於不用再照顧孩子，父母覺得自己的價值降低，因而形成各種情緒問題，通常是一個短期間的症狀，孤獨、悲觀、提不起勁、失眠、胸悶、喘不過氣等，是常見症狀。有些人會在一段時間內慢慢走出來，心情慢慢復原；也有人未及時跳脫，而漸漸引發憂鬱症或其他更嚴重的生理疾病。

陳阿嬤是在歡樂團聚，兒女各自離開後，開始提不起勁，身體到處痠痛、胸悶、喘不過氣。王慧懿表示，這是因為事件發生引起的情緒反應，學理上稱為「失落事件（ Lost event）」。好比家人過世、寵物過世，是屬於失去的事件，包括年節過後的孤單、空巢期，都是事件所引發的情緒反應，它並不是一種病，而是這樣的事件可能引發一些症狀表現，也就是空巢綜合症，若未及時處置，症狀持續發生，就可能久鬱成病，最常見的是憂鬱症。

王慧懿說，老人家多數無工作，可以轉移注意力的事務較少，加上老人獨處時間較多，產生憂鬱症的比例相對高。在臨床上，空巢綜合症較嚴重者，醫師會給予藥物或諮商，輕微者則建議調整生活作息緩解症狀。

王慧懿建議，鼓勵年長者回歸正常作息，正常的作息可讓老年人平穩心情，淡化節日氛圍，走出「空巢」陰影，並培養興趣，透過參與登山、旅遊、繪畫或攝影等各類有興趣的活動，轉移對年節後寂寞感的注意力，還可以結交許多同好朋友，增加生活多元與豐富性；現在科技發達，電話、視訊都相當方便，父母與兒女間要常常主動打電話，或透過視訊傳達關懷。

憂鬱症醫師慈濟

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